Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İş dünyası örgütlerinin temsilcileri, enflasyonun tek haneli rakamlara inmesi, cari dengenin sağlanması ve buna bağlı olarak faiz oranlarının normalleşmesinin, kendileri için de öncelikli konular arasında olduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) bu yöndeki adımlarına destek verdi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye’nin geçen yıl ekonomide yaşanan dalgalanmalara rağmen güçlü bir irade ile çok önemli kazanımları olan yeni bir mali disiplin ve dengelenme sürecine girdiğini söyledi. Bu vesileyle iktisadi açıdan da son derece tutarlı adımların atılmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden Olpak, şu değerlendirmelerde bulundu: Finansal piyasalarda yaşanan oynaklıklara rağmen ekonomi yönetimimizin ortaya koyduğu akılcı yaklaşım ve Merkez Bankasının yerinde müdahaleleriyle finansal istikrarı korumayı başardık. Türkiye ekonomisinin, güçlü duruşu ve akılcı para politikaları neticesinde başta Türk lirasının değerini koruyarak kısa vadede ortaya koyduğu pozitif tabloyu orta vadede sürdüreceğine inanıyoruz.

SANAYİCİ, YERLİ ÜRÜNLERE YÖNELDİ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de TCMB’nin ana görevinin fiyat istikrarını sağlamak, enflasyonu belirli oranda tutmak olduğunu vurgulayarak “Enflasyonla mücadele hepimizin ana gündemi. Ancak bunu yaparken, piyasadaki dinamikleri yavaşlatmamak gerek. İç talebi kısacak, kredi kanallarını daraltacak politikalar ekonominin nabzını olumsuz etkiler” dedi. Avdagiç, kurda geçmiş yıllara göre gelinen rekabetçi seviye ile birlikte ara mamul ve ürünlerde yeniden yerli üretimin tercih edilmeye başladığını, bunun kalıcı hâle gelmesi gerektiğini kaydetti.

YERİNDE KARARLAR VERDİ

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ise reel sektörü desteklemeye yönelik atılan adımlara dikkat çekerek “TL mevduatına yönelik vergiler, döviz mevduatına uygulanan stopaj, konut, otomotiv, beyaz eşya, mobilyada ÖTV ve KDV indirimleri, tapu harçlarındaki indirimler, KOBİ’lere yönelik 70 milyar TL’lik finansman, esnaf desteği gibi birçok karara imza atıldı ve hayata geçirildi. Bu süreçte Merkez Bankasının iktisadi faaliyet cephesinde dengeleme sürecine katkı vermesi, sıkı para duruşunu devam ettirerek rezervlerini güçlü tutması adına adımlar atması, işin seyri noktasında yerinde kararlar olarak görülüyor. Alınan tedbirlerin nisan ve mayıs ayı tabloları sonrasında masaya yatırılabileceği kanaati içerisindeyiz” dedi.