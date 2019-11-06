Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda yer alan çalışmaya göre, vergi ve makro ihtiyati düzenlemeler yoluyla üretken olmayan yatırımların cazibesi azaltılarak, tasarruflar verimli alanlardaki yatırımlara yönlendirilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da projelere vereceği destekle hanehalkı tasarruflarının artırılmasını teminen borçlanarak harcama yerine harcama öncesinde tasarruf etme davranışı desteklenecek. Bunun için ilgili kurum ve kuruluşların iş birliği ile vergisel teşviklerin uygulanabileceği potansiyel alanlar tespit edilecek.