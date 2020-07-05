Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükûmet, bütün kesimler üzerindeki olumsuz yansımaları proaktif tedbirlerle minimuma indirdi. Reel ekonomiye sağlanan 194 milyar TL kredi, konut kredisinin altı kat üzerinde gerçekleşti.

KOBİ’LERE 6 AYDA 194 MİLYAR TL

Yılın ilk yarısında KOBİ kredileri 193,3 milyar lira yükselerek, toplamda 807,6 milyar seviyesine ulaştı. Pandeminin etkili olduğu ikinci çeyrekte KOBİ kredileri, bir önceki çeyreğe göre 150 milyar liraya yakın artış gösterdi. Ülkedeki istihdamın yüzde 75’ini oluşturan KOBİ’ler, cironun yaklaşık yüzde 65’ini, ihracatın yarıdan fazlasını ve ithalatın da üçte birini gerçekleştiriyor. Bütün bu veriler göz önüne alındığında Türkiye’de ticaretin KOBİ’ler üzerinden yürüdüğü daha net anlaşılıyor.



ESNAFA PANDEMİDE 27 MİLYAR TL

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Halkbank’ın “Esnaf Destek Paketi” çerçevesinde sağlanan işletme kredisinden 700 bin esnafın yararlandığını belirterek kullandırılan kredi tutarının 17,2 milyar liraya ulaştığını bildirdi. Bakan Pekcan, 25 bin liraya kadar limitli, üç aya kadar ödemesiz, 12 aya kadar vadeli düzenlenen "Paraf Esnaf Kart" desteğinden de 530 bin esnafın faydalandığını ve 10 milyar lira limit tahsis edildiğini kaydetti. Esnafın 3,5 milyar liralık kredi ödemesi de ertelendi.



KONUT KREDİLERİ 32,2 MİLYAR TL

Konut kredileri toplamı, ilk yarıda 32,2 milyar liralık artışla 230,9 milyar liraya ulaştı. Daha altı aylık dönemde, bütün zamanların yıllık rekoru kırıldı. Bu tutarın en yüksek gerçekleştiği dönem, 27,6 milyar lirayla 2017 yılı olmuştu. Kişi başına kullanılan kredi tutarı 170 bin liradan 218 bin liraya yükseldi. Sadece haziranda ipotekli konut satışı 100 bin adedi geçecek. Sektör temsilcileri “Fırsatçıların haksız fiyat artışları olmasaydı çekilen kredi ve satılan ev çok daha fazla olacaktı” dedi.



BAKAN ALBAYRAK:

Krize oynayan hüsrana uğradı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Normalleşme döneminde Türkiye pozitif ayrıştı. Salgının etkisi en aza indirilmiş durumda. Türkiye, bu sürecin etkilerini çok daha az yaşayan ve atlatan ülkelerden biri oldu, olmaya da devam ediyor" dedi. Bakan Albayrak, Gelir İdaresi Başkanlığının Ataşehir Hizmet Binası açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi: Güven endekslerinde ciddi yükselişler sağladık. Büyümenin önemli göstergesi PMI endeksi, Şubat 2018'den bu yana en yüksek değere ulaştı. Borsa İstanbul, yılbaşındaki seviyesini aştı. Bu göstergeler, pandemi döneminde devletimizin devreye aldığı adımların ne kadar doğru olduğunu ortaya koyuyor. Spekülatif kur saldırıları ve yaptırım süreçlerinin üstesinden geldiğimiz gibi, pandeminin de üstesinden birlik ve beraberlik içerisinde geleceğiz. Ağustos 2018'den beri Türkiye'nin ekonomik krize gireceğini söyleyenler, buna maddi, manevi ve siyasi yatırım yapanlar hüsrana uğradı ve uğramaya devam edecek. Biz milletimizle omuz omuza yürüdük. Önümüzde çok uzun bir yol var. Normalleşme sürecinden de hedeflerimizin üstünde çıkış yapacağız.