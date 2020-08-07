Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

İhracatta en büyük talebi ihtiyaçlara göre geliştirdikleri biberon grubunda aldıklarını söyleyen Burda Bebek Genel Müdürü Zeki Armağan şöyle konuştu: Özellikle bilinç düzeyinin yükselmesi ve sağlıklı hayat trendleriyle birlikte anne ve babalar çocuklarını daha sağlıklı büyütebilmek için yeni ürün ve hizmet arayışına giriyorlar. Bu beklentilere göre bu yıl yüzde 40 büyüme göstererek, sektörü de büyütmeyi hedefliyoruz. Bu yıl hem hâlihazırda var olduğumuz pazarlardaki konumumuzu güçlendirmek hem de yeni pazarlara girme hedefimiz var. Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki gücümüzü bu sene Avrupa ve Amerika pazarlarında da göstermek istiyoruz. Ciromuzun içinde ihracatın payı yüzde 20. Her geçen yıl ihracat payımız artıyor. 2020 yılında yapacağımız ek yatırımlarla ihracatımızı iki katına çıkarmayı hedefliyoruz.