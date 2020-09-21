Böylelikle çeşitli sektörlerde mal ticaretiyle iştigal eden firmaların yanı sıra; sağlık turizmi, lojistik, eğitim, bilişim, yönetim danışmanlığı gibi pek çok farklı alan da destek kapsamına alındı. Bugüne kadar 336 bini aşkın firma 'Kolaydestek'ten faydalandı. Kolaydestek’te devlet desteklerinin yanı sıra yurt dışında müşteri bulmak ve pazarı öğrenmek, ürün kalitesi ispatına yönelik belge satın almak, müşteriye uygun kredi kullandırmak, küresel firmalarla çalışmak ve e-ticaret sitelerine üye olarak mal satmak gibi başlıklar, ihracatçılara rehber oluyor. Desteklerin kapsamı kolayca anlaşılabiliyor, başvuru süreçleri adım adım görülüyor.
'Hizmet ihracatı' da destek kapsamında
21.09.2020 - 04:48 | Son Güncelleme: 21.09.2020 - 04:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ticaret Bakanlığı, firmaların desteklere daha kolay ulaşması ve yararlanması için hayata geçirdiği "Kolaydestek" uygulamasına 'hizmet ihracatı'nı da dâhil etti.
Etiketler : kolaydestek,
733315 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/733315.aspx
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