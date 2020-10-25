Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezon açıldığından bu yana hamsi fiyatları el yakarken, bir gün önce kilosu 40-50 lira arasında değişen hamsi fiyatları bir günde 20 liraya düştü. Hamsinin bollaşmasıyla Beylikdüzü Balıkçılar Çarşısı'na gelen vatandaşlar fiyatlardan memnuniyetini dile getirdi. Yıllardır denizlerde görülmeyen kofana balığı ise yine balıkçı ağlarına takıldı. Beylikdüzü Balıkçılar Çarşısı'na alışverişe gelen bir vatandaş, hamsi fiyatlarından memnuniyetini dile getirerek, “Birçok et ürününden ucuz ve sağlıklı, 20 lira normal bir fiyat” dedi.



Balıkçı Kenan Balcı ise denizlerdeki balık bolluğundan memnuniyetini dile getirerek, “Herkes diyordu ki denizler kurudu, hayır tam aksine bu sene denizler coştu. 40 gündür palamut bayramıydı, bugün de başladı hamsi bayramı. 40 liradan 20 liraya düştü, hava da güzel. İnşallah 15 liraya kadar da düşer. Halkımıza önerim hangi balığı ucuz bulursak o balığı tercih edelim. 10 gün palamut 10-15 liraydı, bugün 25 lira. Hangi balığı ucuz bulursanız onu alın. Ucuz balık demek bol çıkmış anlamındadır. Halkımız ucuz olan balıkları tercih etsinler” dedi.



Bu sene denizlerde uzun süredir görülmeyen balık türlerinin de görüldüğünü kaydeden Balcı, “10 sene önce vardı, bu sene deniz coştu kofana tekrar görüldü” diye konuştu.