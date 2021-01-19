Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Son dönemde yüz binlerce kullanıcı e-Posta alanında da yerli ürün arayışına girdi. İlginin arttığı ürünlerin başında Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hizmeti geliyor. KEP, e-Mail üzerinden her türlü ticari, hukuki yazışma ve belge paylaşımlarını, gönderildiği biçimde ve zaman damgası ile koruyan, alıcının kim olduğunu tespit eden ve gönderilen içeriğin değişmemesini ve güvenli hâle gelmesini sağlayan bir sistem olarak biliniyor. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre oluşturulan eserlerin elektronik ortamda saklanması fonksiyonu da olan KEP ile Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen elektronik saklama sözleşmeleri de yapılabiliyor.

KEP'te ilk hizmet sağlayıcısı 2012 yılında PTT AŞ olmuştu. PTT'nin bütün merkez müdürlükleri aracılığıyla vatandaşlara ve kurumlara sunduğu KEP'te PTT üzerinden hizmet alan kişi ve kurum sayısı 2020 yılında 400 bini geçti. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, internet adresi üzerinden KEP hizmeti alınabilecek şirketlerin listesini yayınlarken KEP için e-Posta adresi alınabilecek şirketlerin başında PTT, TNB Bilişim, TÜRKTEP, Kepkur Yazılım şirketleri geliyor.