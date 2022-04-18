Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay | İSTANBUL

Libya’nın 1,3 milyar Afrika nüfusuna hitap edecek potansiyeli olduğuna dikkat çeken Murtaza Karanfil "İhracatımız, ülkenin istikrara kavuşmasıyla birlikte 5 yılda 15 milyar dolara çıkabilir. Ülkenin ağırlıklı olarak tekstil, mobilya, kozmetik, mücevher, yapı malzemeleri, takı gibi ihtiyaçlarını tedarik ediyoruz. Bugün birçok ürünü ithal ediyorlar. Bu durum da ülkede yatırım için ciddi bir potansiyel olduğunu gösteriyor. 150 milyar dolarlık bir yatırım Türkiye’yi ve Türk iş insanlarını bekliyor" diye konuştu.

BM Özel Temsilcisi Williams: Türkiye'nin Libya'da barışa katkısı büyük Ankara'da temaslarda bulunan BM'nin özel temsilcisi Williams, Libyalıların artık savaş istemediğini belirterek "Türkiye, barışın sağlanması için BM'ye büyük katkıda bulundu" dedi.