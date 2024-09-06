Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > ABD'de tarım dışı istihdam beklentinin altında kaldı, altın yükselişe geçti 

ABD'de tarım dışı istihdam beklentinin altında kaldı, altın yükselişe geçti 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ABD&#039;de tarım dışı istihdam beklentinin altında kaldı, altın yükselişe geçti 
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD'de Fed'in para politikası için kritik önemdeki tarım dışı istihdam verisi beklentinin altında kaldı. Bu gelişmenin üzerine hareketlenen altının gram fiyatı yükselişe geçti. İşte piyasada son durum... 

ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin istihdam verilerini yayımladı. Buna göre ülkede tarım dışı istihdam ağustosta 142 bin kişi artarak beklentilerin altında kaldı. Piyasa beklentilerinin tarım dışı istihdam verisinin, 165 bin kişi artmasını öngörüyordu.

İŞSİZLİK ORANI BEKLENTİYE PARALEL 

ABD'de işsizlik oranı, Ağustos’ta 0,1 puan gerileyerek yüzde 4,2’ye düştü. Piyasa beklentisine paralel gerçekleşen işsizlik oranının bu dönemde yüzde 4,2 olması öngörülüyordu. İşsizlik oranı Temmuz’da yüzde 4,3 olarak gerçekleşmişti.

ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ 

ABD'den gelen veri sonrası altın yükselişe geçti. Veri öncesi 2.745 lira seviyelerinde bulunan gram altın veriyle birlikte 2.762 liraya kadar çıktı. Gram altın daha sonra 2.755 lira seviyesinde dengelendi. 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldürdüAcun Ilıcalı’dan düğün sonrası ilk paylaşım! Ünlülerden yorum yağdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Elektriğe yıl sonuna kadar bir zam daha gelir mi? Enejisa CEO'su cevapladı - EkonomiElektriğe yıl sonuna kadar bir zam daha gelir mi?Abu Dabili Mubadala, Getir'in tek kontrolünü almak için başvuru yaptı - EkonomiTürkiye'nin e-ticaret devi Getir devrediliyorOcak hesabı değişti! İşte emekliyi bekleyen zam oranı - Ekonomiİşte emekliyi bekleyen zam oranıYeşil altında hasat zamanı! Tarlada kilosu 200 TL - EkonomiYeşil altında hasat zamanı!Türkiye'nin beyaz eşya devi iki fabrikasını kapatıyor! Yüzlerce kişi işsiz kalacak - EkonomiBeyaz eşya devi iki fabrikasını kapatıyorOrta Vadeli Program'da kredi kartı limiti detayı! Yüksek rakamlar tarihe karışacak  - EkonomiOrta Vadeli Program'da kredi kartı limiti detayı
Sonraki Haber Yükleniyor...