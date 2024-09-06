ABD'de tarım dışı istihdam beklentinin altında kaldı, altın yükselişe geçti 

ABD'de Fed'in para politikası için kritik önemdeki tarım dışı istihdam verisi beklentinin altında kaldı. Bu gelişmenin üzerine hareketlenen altının gram fiyatı yükselişe geçti. İşte piyasada son durum...

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ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin istihdam verilerini yayımladı. Buna göre ülkede tarım dışı istihdam ağustosta 142 bin kişi artarak beklentilerin altında kaldı. Piyasa beklentilerinin tarım dışı istihdam verisinin, 165 bin kişi artmasını öngörüyordu.

İŞSİZLİK ORANI BEKLENTİYE PARALEL

ABD'de işsizlik oranı, Ağustos’ta 0,1 puan gerileyerek yüzde 4,2’ye düştü. Piyasa beklentisine paralel gerçekleşen işsizlik oranının bu dönemde yüzde 4,2 olması öngörülüyordu. İşsizlik oranı Temmuz’da yüzde 4,3 olarak gerçekleşmişti.

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ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

ABD'den gelen veri sonrası altın yükselişe geçti. Veri öncesi 2.745 lira seviyelerinde bulunan gram altın veriyle birlikte 2.762 liraya kadar çıktı. Gram altın daha sonra 2.755 lira seviyesinde dengelendi.