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Haberler > Ekonomi > Motorine indirim, LPG'ye zam! Akaryakıtta tabela kökten değişiyor

Motorine indirim, LPG'ye zam! Akaryakıtta tabela kökten değişiyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün benzine gelen indirimin ardından araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme daha yaşandı. Bu gece yarısından itibaren motorine indirim, LPG'ye ise zam gelecek. İşte detaylar...

Petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatının 75 dolara kadar düşmesiyle benzin ve motorine peş peşe indirim geliyor. 

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor! Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber - 1. Resim

MOTORİNE İNDİRİM, LPG'YE ZAM

Bugün benzine gelen 1 lira 42 kuruşluk indirimin ardından bir indirim de motorine göründü. 24 Ağustos Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 91 kuruşluk fiyat düşüşü olacak. LPG'ye ise 42 kuruş zam gelecek. 

23 AĞUSTOS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 

BENZİN

İstanbul (Avrupa): 43.24 TL
İstanbul (Anadolu): 43.13 TL
Ankara: 43.55 TL
İzmir: 44.05 TL

MOTORİN

İstanbul (Avrupa): 43.94 TL
İstanbul (Anadolu): 43.87
Ankara: 44.35 TL
İzmir: 44.87 TL

OTO GAZ

İstanbul (Avrupa): 23.23 TL
İstanbul (Anadolu): 22.69 TL
Ankara: 23.24 TL
İzmir: 22.99 TL

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor! Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber - 2. Resim

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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