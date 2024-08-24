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Altın almalı mı, satmalı mı? Dünyaca ünlü dev bankadan dikkat çeken uyarı 

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Altın almalı mı, satmalı mı? Dünyaca ünlü dev bankadan dikkat çeken uyarı 

Ekonomi Haberleri

Altın fiyatları yükselişini sürdürürken vatandaşlar "Altın almalı mı, satmalı mı?" sorusuna cevap arıyor. Bank of America'dan konuya ilişkin dikkat çeken bir uyarı geldi. İşte detaylar...

Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Geçen hafta en çok kazandıran yatırım aracı "güvenli liman" olarak belirtilen altın oldu. Ons altında 2 bin 500 doların üzerine çıkarak rekor tazeledi.

BOFA'DAN YATIRIMCILARA UYARI 

Altın rekor üstüne rekor kırarken, vatandaşlar "Altın almalı mı, satmalı mı?" sorusuna cevap arıyor. Bank of America'dan (BofA) konuya dair dikkat çeken bir açıklama geldi. 

Altın almalı mı, satmalı mı? Dünyaca ünlü dev bankadan dikkat çeken uyarı  - 1. Resim

"MERKEZ BANKALARININ YAPTIĞI ŞEYİ YAPIN"

BofA yatırım stratejisti Michael Hartnett, altın fiyatları rekor seviyelere yakın seyretmesine rağmen yatırımcıların altın alması gerektiğini belirtti. Hartnett, Perşembe günü yayınladığı notta, yatırımcılara "Merkez bankalarının yaptığı şeyi yapmalarını… altın almalarını" önerdi.

Altın almalı mı, satmalı mı? Dünyaca ünlü dev bankadan dikkat çeken uyarı  - 2. Resim

ENFLASYON VE FAİZ VURGUSU 

Hartnett, Federal Rezerv'in önümüzdeki aylarda faiz indirimine gitmesinin gelecek yıl enflasyonun yeniden yükselmesine neden olabileceğini ifade etti. Bu durumda, altın gibi reel varlıkların, tarihsel olarak enflasyon dönemlerinde güçlü performans gösterdiğine dikkat çekti.

ABD TEKNOLOJİ HİSSELERİNİ GERİDE BIRAKTI

Altın, bu yıl yüzde 20 civarında değer kazanarak, S&P 500'ü birkaç puan geride bırakırken teknoloji hisselerinden daha iyi performans gösterdi. Hartnett, altının ABD teknoloji hisselerini geride bırakan tek varlık olduğunu vurguladı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
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