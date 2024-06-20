Altın yatırımcısı, bu beklentiye hazır ol! Ons ve gram için alım seviyesi neresi?

Altında son dakika! 20 Haziran gram altın fiyatı 2450 TL ve ons altın fiyatı 2340 dolara yakın seviyelerden güne başlıyor. FED belirsizliğinin devam ettiğini belirten Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, “Belli desteklerde tutunan altında, kısa vadede yatay seyrin devamı beklenebilir. Ancak orta ve uzun vade için onsta 2300 doların altı ve gramda 2400 TL’nin altı, alım için fırsat bölgesi. FED üyelerinden daha net faiz indirimi mesajları gelince altının öne açılabilir” dedi.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Altın fiyatlarında yatay seyir devam ederken, fiyatlarda, belli seviyelerin üzerinde tutunma eğilimi devam ediyor. Dolarda yaşanan sınırlı yükselişin de son dönemde özellikle gram altına destek olduğu görülüyor.

20 Haziran gram altın fiyatı serbest piyasada 2450 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyucularda ise gram fiyatı 2435-2485 TL alım ve satım aralığında gerçekleşiyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 45 TL, yarım altın 8 bin 90 TL ve tam altın 16 bin 130 TL’den satılıyor.

Küresel piyasalarda ons altında işlemler 2340 dolara yakın devam ediyor. Dolar endeksi 105,27 ve ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,25 seviyesinde bulunuyor. Doların küresel piyasalarda güçlü konumunu koruduğu ve altın gibi riskli varlıklarda, bunun ‘kısmi’ baskı oluşturduğu görülüyor.

ALTIN YATIRIMCISI NE YAPMALI?

Altında kısa vadede yatay seyrin devamını öngören ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, “FED belirsizliği sürüyor. Piyasalar eylül ve aralıkta 2 faiz indirimi bekliyor. Ancak FED, bir faiz indirimini öne sürdü. Buna rağmen altın fiyatlarında sert düşüş yaşanmadı, belli desteklerden yukarı döndü. Çünkü piyasalar, enflasyon verilerindeki düşüşü dikkate alarak FED’den ayrışmış durumda. Altında mevcut seviyelerin, orta ve uzun vade için alım fırsatı olabileceğini düşünüyorum. Kısa vadede 2300-2400 dolar aralığında konsolide olmaya çalışan bir ons altın görebiliriz. Onsta 2300 doların altı ve gramda da 2400 TL'nin altı fırsat seviyeleridir. FED üyelerinden faiz indirimine dair daha net mesajlar gelirse de güçlü yükseliş başlayabilir” değerlendirmesinde bulundu.

FED NE ZAMAN FAİZ İNDİRECEK?

Son FED toplantısının ardından açıklanan nokta grafiklere göre bu yıl ABD’de sadece 1 faiz indirimi beklentisi öne çıktı. Piyasalar bunun zamanlamasının yanı sıra “iki adet indirim olabilir mi” sorusunun da cevabına odaklandı. Konuya ilgili FED üyelerinin mesajları takip edilirken, St. Louis FED Başkanı olarak ilk açıklamasını yapan Alberto Musalem; faiz indirimi kararı için “çeyrek” dönemleri kapsayacak şekilde olumlu enflasyon verilerinin görülmesi gerektiğini vurguladı.

ALTIN İÇİN KRİTİK VERİLER

Bu arada FED politikaları, dolar faizi ve ons altın fiyatlamaları için bir yandan ABD’den gelen veriler takip ediliyor. Bu hafta ABD’de açıklanan mayıs ayı sanayi üretimi; %0,3’lük beklentiye karşılık %0,9 artışa işaret etti. Ülkede Kapasite Kullanım Oranı da mayısta beklentileri aşarak 78,70 seviyesine çıktı. Her iki gösterge de büyümeye dair endişeleri de zayıflattı ve yüksek faiz politikasını rahatsız etmedi.

GÖZLER İSTİHDAM PİYASASINDA

Öte yandan bugün ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak. İstihdam piyasası için öncü ve önemli göstergelerden olan verinin geçen hafta “235 bin kişi artış” şeklinde gelmesi bekleniyor. Beklenti altında kalabilecek bir verinin altın fiyatlarını üzerinde “sınırlı negatif” etkilerinin olabileceği ifade ediliyor.

Bu hafta mayıs ayına dair perakende satışlar verisi de %0,1 artışla birlikte “beklenti altında yükseliş” kaydetmişti.