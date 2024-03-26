Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Ekonomi > ANKA III gücüne güç kattı! 10 bin fit irtifaya çıktı

ANKA III gücüne güç kattı! 10 bin fit irtifaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ANKA III gücüne güç kattı! 10 bin fit irtifaya çıktı

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ANKA III insansız hava aracı, üçüncü uçuşunda 2 saat havada kaldı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, ilk uçuşunu 28 Aralık 2023'te gerçekleştirdiği ANKA III için geliştirme ve test faaliyetlerine devam ediyor. İlk uçuştan elde edilen verilerle iyileştirilen ve devamında yeni test uçuşları yapan ANKA III, üçüncü kez gökyüzüyle buluştu. Son uçuşunda 2 saat havada kalan ANKA III, 160 knot hıza ulaştı, 10 bin fit irtifaya çıktı. ANKA III böylece tüm uçuş değerlerini geliştirmiş oldu. Uçuşta ayrıca otopilot ve uçuş mekaniği testleri gerçekleştirildi.

Her uçuş testindeki değerlendirmelerin ardından ANKA III için yeni performans ve görev zarfları açılarak platformun göreve hazır hale getirilmesine çalışılacak.

ANKA III gücüne güç kattı! 10 bin fit irtifaya çıktı - 3. Resim

Türk savunma sanayisindeki insansız hava aracı kabiliyetlerini yeni bir aşamaya taşıyan ANKA III'ü geliştirme çalışmaları 2022 yılında başladı. Aynı yılın mart ayında Sistem Gereksinimleri Gözden Geçirme Toplantısı'nın ardından sistem gereksinimleri donduruldu. Nisan 2022'de icra edilen Ön Tasarım Gözden Geçirme Toplantısı ile dış geometri tasarımı belirlendi.

Temel aviyonik mimarisi ANKA ve AKSUNGUR ile ortak olan ANKA III'ün yeni itki sistemi başta olmak üzere değişen alt sistemlerine yönelik tasarım çalışmaları hızlı bir şekilde icra edildi. Ekim 2022'de Kritik Tasarım Gözden Geçirme Fazı başladı. Kasım 2022'de ise hava aracının ilk detay parça üretimi gerçekleştirildi.

Ocak 2023'te yapısal montajı, şubatta ekipman ve kablaj yerleşimleri tamamlanan ANKA III'ün sesi ilk kez mart ayında duyuldu. ANKA III, Nisan 2023'te taksi testleri için pist başına geçti.

İlk uçuşunu başarıyla tamamlayan ANKA III, jet motoru sayesinde daha hızlı, yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip, kuyruksuz yapısıyla radarda daha az görünür bir insansız hava aracı sistemi olarak tanımlanıyor.

ANKA III gücüne güç kattı! 10 bin fit irtifaya çıktı - 1. Resim

TÜRKİYE'NİN 3 AVCISI BİRBİRİNİ TAMAMLAYACAK

Ailesinden yeni yazılım sistemiyle ayrılan ANKA III'te, ANKA ve AKSUNGUR'da kullanılan yer sistemleri ve veri linkleri temel kabul edildi. ANKA III sistemi, ANKA ve AKSUNGUR ile birlikte aynı yer sistemleriyle yönetilecek. Bu 3 sistem kontrol edildikleri aynı yer sistemi sayesinde ortak görevlerde birbirini tamamlayan unsurlar olarak kullanılabilecek. ANKA ve AKSUNGUR'da kullanılan, yaklaşık 200 bin saati bulan uçuşlar esnasında zamanla geliştirilen ve iyileştirilen yazılımlar da ANKA III sisteminin yazılımının temelini oluşturuyor.

ANKA III gücüne güç kattı! 10 bin fit irtifaya çıktı - 2. Resim

ANKA'NIN ÖZELLİKLERİ

ANKA III sistemi, gövde içinde yer alan iki istasyonun her birinde 650, kanat iç istasyonlarının her birinde 650, dış istasyonlarının her birinde ise 100 kilogram mühimmat taşıyabilecek. Böylelikle ANKA III'e insansız hava araçlarında en sık kullanılan SOM-J, MK-82 ve Sığınak Delici Bomba gibi büyük mühimmatlara kadar pek çok seçeneğin entegrasyonu sağlanabilecek. Geliştirilen oleo-pnömatik iniş takımı da hava aracı üzerinde kalkış ve iniş yüklerini taşıyabilecek.

ANKA III sistemi; taşıma kapasitesinin yüksekliği, çok sayıdaki dahili ve harici mühimmat istasyonu ve görünürlüğü düşük tasarımıyla pek çok görevde başrolü üstlenecek yeteneğe sahip olarak geliştirildi. ANKA III, keşif, gözetleme ve istihbarat, farklı hava-yer mühimmatları ile taarruz, İHA'lara angaje olarak av taraması, düşman RF yayımı yapan radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme gibi görevleri icra edecek. Ayrıca hava ve karada dost kuvvetlere himaye, sinyal ve haberleşme istihbarat, elektronik harp, diğer dost unsurlarla beraber operasyon ve haberleşme rölesi gibi bir dizi görevi de yerine getirebilecek.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dev firmadan kötü haber! İflas bayrağını çekti - EkonomiDev firmadan kötü haber! İflas bayrağını çektiİflas eden Türk tekstil devi, 7 bin liraya satıldı - Ekonomiİflas eden Türk tekstil devi, sudan ucuza satıldıFabrika gibi okul! İki aylık ciro 11 milyon lira - Ekonomiİki aylık ciro 11 milyon liraİstanbul'a gelen turist sayısı arttı! İşte iki aylık rakam - Ekonomiİstanbul'a gelen turist sayısı arttı! İşte iki aylık rakamMisyon Bank bölgesel saklama için teknoloji ortağını seçti - EkonomiMisyon Bank bölgesel saklama için teknoloji ortağını seçtiSony, Nike, Levi's... ve daha niceleri! ABD'li devler binlerce kişiyi işsiz bıraktı - EkonomiDünya devleri binlerce kişiyi işsiz bıraktıKiralarda 4 yıl sonra ilk! Enflasyonun altına indi - EkonomiKiralarda 4 yıl sonra ilkBitcoin’de yeni zirve hesapları! O seviye aşılırsa… - EkonomiBitcoin’de yeni zirve hesapları! O seviye aşılırsa…Schengen sorunu artarak devam ediyor! Gözler TİM'de - EkonomiSchengen sorunu artarak devam ediyor! Gözler TİM'deKAP'a bildirdiler! Yeni aracı kurum için start verildi - EkonomiKAP'a bildirdiler! Yeni aracı kurum için start verildi
Sonraki Haber Yükleniyor...