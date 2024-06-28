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Haberler > Ekonomi > Askıda ekmek, askıda yemek derken bunu da gördük! Askıda dondurma uygulaması başladı

Askıda ekmek, askıda yemek derken bunu da gördük! Askıda dondurma uygulaması başladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Askıda ekmek, askıda yemek derken bunu da gördük! Askıda dondurma uygulaması başladı

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, askıda ekmek, askıda yemek ve askıda kırtasiye derken, şimdi de askıda dondurma uygulaması başlatıldı. Kampanyayı başlatan esnaf, "Herkesi bekleriz. Herkes göğsünü gere gere gelsin yesin." dedi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Ören Meydanında yiyecek servisi yapan Adem Teslim askıda dondurma uygulamasını başlattı. Uygulamanın ilk günden ilgi gördüğünü kaydeden 61 yaşındaki Adem Teslim, uygulamayı devam ettirmekte kararlı olduğunu söyledi.

Askıda ekmek, askıda yemek derken bunu da gördük! Askıda dondurma uygulaması başladı - 1. Resim

"ASKIDA DONDURMA NEDEN OLMASIN" 

Bazı annelerin çocuklarına dondurma alamadıklarını gördüğü için uygulamayı başlattığını anlatan Teslim, “Askıda ekmek, askıda yemek ve askıda kırtasiye olurken, askıda dondurma neden olmasın” derken, herkesi beklediklerini söyledi.

Askıda ekmek, askıda yemek derken bunu da gördük! Askıda dondurma uygulaması başladı - 2. Resim

"HERKES GÖĞSÜNÜ GERE GERE GELSİN" 

Ören Meydanında 6 yıldır yiyecek servisi yapan ve 2 yıldır da dondurma işine giren Adem Teslim, “Askıda ekmek duydum, askıda yemekte duyduk. Askıda pide, askıda kırtasiye. Ama, askıda dondurma hiç duymadım. Burhaniye de bir ilk. Türkiye de nasıldır bilmiyorum. Ama, biz bir ilki başlattık. Anneler çocuklarını gezdirirken, dondurmanın önünden geçirmiyorlar. Neden, ben çocuğum dondurma ister de alamam diye korkuyorlar. Karşı taraftan geçtiklerini gördüm. Ben de onun için bir öncülük yapalım dedim. Bu günden itibaren askıda dondurmayı başlattık. Başlattığımız günden itibaren yazıyı asmamamıza rağmen vatandaşlardan para bırakanlar oldu. Bizim bu iyi niyetimizi suiistimal etmedikleri müddetçe biz bu işe devam edeceğiz. Eğer 3-5 kişi suistimal ederse de biz 3-5 kişinin su suistimalinden dolayı bu işi bırakmayacağız. Devam edeceğiz. Herkesi bekleriz. Herkes göğsünü gere gere gelsin yesin. Çıkın çıkın gelin” diye konuştu.

Askıda ekmek, askıda yemek derken bunu da gördük! Askıda dondurma uygulaması başladı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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