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Bakan Şimşek: Gerileyen cari açık, hedeflerimize ulaşmamızda önemli rol oynayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Şimşek: Gerileyen cari açık, hedeflerimize ulaşmamızda önemli rol oynayacak
Türkiye İstatistik Kurumu, Dış Ticaret, Mehmet Şimşek, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticaret rakamlarının açıklanmasının ardından bir değerlendirme yaptı. Dış ticaret ve cari açığın iyileştiğini belirten Bakan Şimşek, "Gerileyen cari açık dış finansman ihtiyacını azaltacak, daha kalıcı rezerv birikimi sağlayacak, ⁠dış borcun milli gelire oranını düşürecek, finansal istikrarı daha da güçlendirecek, kredi notu artışlarının devamına zemin hazırlayacak ve hedeflerimize ulaşmamızda önemli rol oynayacaktır." dedi. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dış ticaret rakamlarını açıkladı. Buna göre, geçtiğimiz ay ihracat yüzde 11,3 artarak 22.6 milyar dolara yükselirken, ithalat ise yüzde 10,4 düşüşle 30,5 milyar dolara geriledi. Dış ticaret açığı ise yüzde 48 azalarak 12.5 milyar dolar oldu. Kritik veri sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten bir değerlendirme geldi.

Bakan Şimşek şunları söyledi: 

"Mayısta yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirvesine ulaşırken ithalat son bir yılda 29 milyar dolar azaldı. Yıllık dış ticaret açığı 35 milyar dolar iyileşerek 87 milyar dolara geriledi. 

Turizmde de güçlü seyir devam ediyor, mayısta yabancı ziyaretçi sayısı yıllık yüzde 14 arttı.

"YILLIK CARİ AÇIK 6 MİLYAR DOLAR İYİLEŞTİ"

Yıllık cari açığın mayısta bir önceki aya göre 6 milyar dolar iyileşerek yaklaşık 26 milyar dolar seviyesine gerilemesini bekliyoruz. İkinci çeyrek itibarıyla cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,5’in oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz. 

Gerileyen cari açık dış finansman ihtiyacını azaltacak, daha kalıcı rezerv birikimi sağlayacak, ⁠dış borcun milli gelire oranını düşürecek, finansal istikrarı daha da güçlendirecek, kredi notu artışlarının devamına zemin hazırlayacak ve hedeflerimize ulaşmamızda önemli rol oynayacaktır."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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