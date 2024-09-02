Bakan Şimşek'ten büyüme rakamlarına ilk yorum: Zorlu dönemi geride bıraktık

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2. çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi. Büyümede dengelenme başladığını belirten Bakan Şimşek, "Kırılganlıkları önemli ölçüde azalttığımız zorlu bir dönemi geride bıraktık. Büyümede dengelenme başladı, cari açık daraldı, risk primi azaldı, dış kaynak girişleri arttı, rezervler iyileşti ve dezenflasyon sürecine girdik." dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2. çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre, ilk çeyrekte yüzde 5.7 büyüyen Türkiye ekonomisi nisan-haziran dönemini kapsayan 2. çeyrekte yüzde 2.5 oranında büyüdü. Kritik verinin açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ilk değerlendirme geldi.

Bakan Şimşek şunları söyledi:

"Kırılganlıkları önemli ölçüde azalttığımız zorlu bir dönemi geride bıraktık.

Büyümede dengelenme başladı, cari açık daraldı, risk primi azaldı, dış kaynak girişleri arttı, rezervler iyileşti ve dezenflasyon sürecine girdik.

"İSTİHDAM 205 BİN KİŞİ ARTTI"

Bugün açıklanan ikinci çeyrek büyüme verilerine göre iç talebin büyümeye katkısı 1,2 puana gerilerken, net dış talebin pozitif katkısı 1,3 puan oldu. İşsizlik oranının yüzde 8,8 ile yatay seyrettiği ikinci çeyrekte istihdam bir önceki çeyreğe göre 205 bin kişi arttı.

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Güçlenen makro finansal istikrarımızın ve daha destekleyici olması öngörülen küresel koşulların dezenflasyonun büyüme üzerindeki kısa vadeli etkilerini sınırlamasını bekliyoruz.

"REFAH ARTIRACAK POLİTİKALARI KARARLILIKLA UYGULAYACAĞIZ"

İyileşen güven ve istikrar ortamını pekiştirecek Orta Vadeli Programımızı (2025-2027) yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağız. Kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak sürdürülebilir büyümenin zeminini sağlamlaştıracak ve vatandaşlarımızın refahını artıracak politikaları kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."