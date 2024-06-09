Bakanlık 400 bin Alman turist için devrede! İflas eden FTI krizi çözülüyor

İflas eden Alman tur şirketi FTI’nın ileriye dönük 400 bin rezervasyonunun çok az iptalle yeniden Türkiye’ye yönlendirilmesi için çalışma başlatıldı. Bakan Ersoy “Kampanya başlattık, bu turistler yine ülkemize gelecekler” diye konuştu.

ÖNDER ÇELİK SAMSUN - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Almanya’nın en büyük tur operatörlerinden biri olan FTI grubunun 4 Haziran itibarı ile operasyonlarını dünya genelinde durdurma kararı aldığını hatırlatarak “Bakanlığımızca bir kriz masası oluşturduk.

İlk olarak ülkemizde tatilde bulunan 25 binden fazla FTI misafirinin ülkelerine dönüşleri, herhangi bir mağduriyet oluşmasına izin verilmeden ve çok büyük oranda sorunsuz bir şekilde organize edildi” dedi. Kültür Yolu Festivali Samsun etkinliğinin tanıtımınında konuşan Bakan Ersoy, FTI bünyesinde bulunan ileriye dönük 400 bin ziyaretçi rezervasyonunun minimum iptalle tekrar Türkiye’ye yönlendirilmesi için çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak “Başta firmaya atanan kayyım heyeti olmak üzere bu rezervasyonlara talip olan, içlerinde Türk kökenli operatörlerin de yer aldığı Almanya’nın önde gelen tur operatörlerinin yöneticileri ile görüşmelerimizi tamamladık. Dün itibarı ile de bakanlık ve TGA olarak Almanya genelinde mevcut kampanyalarımıza ilave olarak yoğun ve uzun süreli bir tanıtım kampanyasını da başlattık. Tüm bu gelişmelerin sonucu olarak, aldığımız bilgilere göre FTI misafirlerinin ileriye dönük Türkiye rezervasyonları çok büyük bir oranda yine Türkiye olarak gerçekleşmekte” diye konuştu.

7 MİLYON HEDEFİNİ YAKALARIZ

Firma yetkililerinin, Türkiye’deki işletmelerden alacaklarının işletmelere olan borçlarından çok daha fazla olduğunu sözlü olarak beyan ettiğini ifade eden Ersoy, şunları söyledi: Bu konudaki mutabakat süreci sürmektedir. Sonuç olarak, krize tatilde yakalanan misafirlerin seyahat süreçlerinin diğer ülkelere nazaran sorunsuz bir şekilde gerçekleşmiş olması, tur operatörleri ile başlattığımız yeni kampanyanın da olumlu etkisi ile süreci Türkiye olarak çok az kayıpla kapatacağımızı ve sezon başında belirlediğimiz 7 milyon Alman ziyaretçi hedefini yakalayacağımızı öngörüyoruz.

KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ'YLE SAMSUN'DA 1.000'E YAKIN SANATÇI İLE 600 ETKİNLİK!

Adana, Şanlıurfa, Bursa’da düzenlenen ve toplamda 16 şehri kapsayan Türkiye Kültür Yolu Festivali, Samsun ile devam ediyor. 16 Haziran’a kadar sürecek festivalin tanıtım toplantısında konuşan Bakan Ersoy “Festivalimiz boyunca konserlerden opera ve bale temsillerine kadar halkımızı çok geniş bir yelpazede sahne performanslarıyla buluşturacağız. Gastronomi de festivalimizin önemli başlıklarından. 15 tane ‘Festival Lezzet Durağı’ oluşturduk. Yaklaşık 1.000 sanatçımızın katılımıyla 30’dan fazla noktada 600’e yakın etkinlik olacak” dedi. Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin dünyanın en büyük ve kapsamlı festivali olduğuna işaret eden Ersoy, şöyle konuştu: Her yıl rekorlarla yoluna devam etmektedir. Vatandaşlarımıza kulturyolufestivali.com web sitemizi ziyaret etmelerini öneriyorum.