BMW'de fren sorunu! Otomotiv devi 1,5 milyon aracını geri çağıracak 

Geçen ay hava yastığı sorunu nedeniyle Çin'deki 1,4 milyon aracını geri çağıran BMW'de bu kez de fren sorunu patlak verdi. Alman otomotiv devi 1,5 milyon aracını geri çağıracak.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in tasarruf ve maliyet azaltma önlemleri kapsamında tarihinde ilk kez Almanya'daki fabrikalarını kapatmayı değerlendirmesi Alman otomotiv sektöründe "deprem" etkisi oluşturmuştu. Yeni bir açıklama da Alman otomobil üreticisi BMW'den geldi.

FREN SORUNU PATLAK VERDİ

Geçtiğimiz ay Çin'deki 1,4 milyon aracını hatalı hava yastıkları nedeniyle geri çağıran BMW, bu ay da benzer bir karar aldı. Alman otomotiv devinde fren sorunu patlak verdi. Bu nedenle 1,5 milyon araç geri çağırılacak.

KAR MARJINI DÜŞÜRDÜ

Otomobil üreticisi ayrıca kârlılık beklentisini de düşürdü ve daha önce sekiz ila 10 arasında olan marjların bu yıl yüzde altı ila yedi arasında olmasını bekliyor.

BMW HİSSELERİ ÇAKILDI

Açıklamanın ardından otomobil üreticisinin hisseleri Frankfurt Borsası'nda yüzde dokuz değer kaybetti.

Geri çağırma ve teslimat duraklamaları, geçen yıl kendi markası ve Mini markaları genelinde 2,25 milyon araç satan BMW için bir problem olarak yorumlandı.