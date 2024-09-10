Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > BMW'de fren sorunu! Otomotiv devi 1,5 milyon aracını geri çağıracak 

BMW'de fren sorunu! Otomotiv devi 1,5 milyon aracını geri çağıracak 

Düzenleyen:
- Güncelleme:
BMW&#039;de fren sorunu! Otomotiv devi 1,5 milyon aracını geri çağıracak 
Ekonomi Haberleri

Geçen ay hava yastığı sorunu nedeniyle Çin'deki  1,4 milyon aracını geri çağıran BMW'de bu kez de fren sorunu patlak verdi. Alman otomotiv devi 1,5 milyon aracını geri çağıracak. 

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in tasarruf ve maliyet azaltma önlemleri kapsamında tarihinde ilk kez Almanya'daki fabrikalarını kapatmayı değerlendirmesi Alman otomotiv sektöründe "deprem" etkisi oluşturmuştu. Yeni bir açıklama da Alman otomobil üreticisi BMW'den geldi.

FREN SORUNU PATLAK VERDİ 

Geçtiğimiz ay Çin'deki 1,4 milyon aracını hatalı hava yastıkları nedeniyle geri çağıran BMW, bu ay da benzer bir karar aldı. Alman otomotiv devinde fren sorunu patlak verdi. Bu nedenle 1,5 milyon araç geri çağırılacak. 

KAR MARJINI DÜŞÜRDÜ

Otomobil üreticisi ayrıca kârlılık beklentisini de düşürdü ve daha önce sekiz ila 10 arasında olan marjların bu yıl yüzde altı ila yedi arasında olmasını bekliyor.

BMW HİSSELERİ ÇAKILDI

Açıklamanın ardından otomobil üreticisinin hisseleri Frankfurt Borsası'nda yüzde dokuz değer kaybetti.

Geri çağırma ve teslimat duraklamaları, geçen yıl kendi markası ve Mini markaları genelinde 2,25 milyon araç satan BMW için bir problem olarak yorumlandı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Açık Öğretim Lisesi kayıtları 22 Eylül 2024 tarihine kadar yapılabilecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ankara'da simide yüzde 50 zam! İşte yeni fiyat  - EkonomiAnkara'da simide yüzde 50 zam!İstanbul'un ünlü AVM'si kapandı - Ekonomiİstanbul'un ünlü AVM'si kapandıPiyasada deprem etkisi yaptı! Volkswagen tarihinde bir ilk - EkonomiPiyasada deprem etkisi yaptı! Volkswagen tarihinde bir ilkBin liranın üzerinde yevmiye veriyorlar ama işçi bulamıyorlar - EkonomiGünlük 1200 lira veriyorlar ama işçi bulamıyorlarAB'den coğrafi işaret tescili alan Aydın'daki pamuğun toplama fiyatları da belli oldu - EkonomiPamuk toplama fiyatları belli olduBolu'daki kiralık evin fiyatı isyan ettirdi: Allah bu milleti sizin elinize düşürmesin! - EkonomiBolu'daki kiralık evin fiyatı isyan ettirdi
Sonraki Haber Yükleniyor...