Bolu'daki kiralık evin fiyatı isyan ettirdi: Allah bu milleti sizin elinize düşürmesin!

Fahiş kira fiyatları şoke etmeye devam ediyor. Bolu'da dairesi için 50 bin lira isteyen vatandaş, sosyal medyanın gündemin oturdu. Fiyatın normal olduğunu söyleyen ev sahibi, "Garajı büyük ve 4+1. Emlakçı 'Bu fiyata tutulur' dedi" sözleriyle kendini savundu.

Fahiş kira fiyatları gündemdeki yerini bırakmıyor. Sosyal medya bu kez Bolu'nun Alpagut Mahallesi'ndeki akıllara zarar kiralık ilanını konuştu.

Yeni yapılan bir binanın 3. katında bulunan daireye istenen bedel şoke etti. Ev sahibi 4+1 ve 175 metrekare olan daireye 50 bin lira kira fiyatı isteyerek ilanı internette yayımladı. Emlak işiyle uğraşan iş adamı Mahmut Alan apartman önüne giderek, 50 bin liralık bir dairenin nasıl olduğunu merak etti. Apartman önünde ev sahibini arayan Alan, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

"GARAJI BÜYÜK" DEDİ EVE 50 BİN LİRA İSTEDİ

Mahmut Alan ile telefon konuşmasında evinin kira fiyatının normal olduğunu dile getiren ev sahibi, "Eşyalı değil, garajı büyük. 42 metrekare garajı var. O bölgede 4+1 kiralık daire yok zaten. Emlakçı 'O fiyata tutulur' dedi. Bende öyle yazdım. Hata yok" dedi.

FİYATI GÖRÜNCE YANLIŞLIK VAR SANMIŞ

Yaşananları anlatan Mahmut Alan, "Ben bu rakamı görünce bir yanlışlık olduğunu düşündüm açıkçası. O gün de buraya gelip bakmak istedim. Evin bir özelliği mi var diye bakmak istedim. Olabilir, belki bizim bilmediğimiz bir özelliği vardır, farklı bir şey yapılmıştır.

Kiralık ilanı göremedim evde. Kiralık ilanı göremeyince satılık numarasını aradım. İnternetteki ilanda emlakçının numarası vardı. Burada sahibinden satılık yazıyordu. Ben sahibinden olan numarayı aradım. Kendisi, satılık yazdığını ancak kiralanabileceğini de söyledi.

Fiyatı belirlerken bana söylediği şu; 'Beni emlakçı yönlendirdi' dedi. Burada emlakçı arkadaşlarımıza da iftira atmış oluyor. Çünkü zaten kendisi emlakçı. Kendisi hem dairenin sahibi hem de emlakçı. Tabii telefonda tam da konuşmak istemiyor. Ben bu kaydı yaparken amacım şuydu; inanın bana zor bir dönemden geçiyoruz. Dayanışma olması gereken yerde biz daha çok birbirimizi nasıl kazıklarız onun derdine düştük. Ben bunu göstermek istedim. Şimdi bu civardaki kiralar 15-17 bin lira değerinde, orta dereceler. İyi dereceler ise 20-22 bin lira civarında. Şimdi bu 50 bin liralık kiraya tepki yağdı. Bunlara tepki gösterilmeli" dedi.

"BİZ NİYE BİRBİRİMİZİ KAZIKLIYORUZ?"

Yaptığı araştırmalar sonucu 25 bin liraya villaların kiralandığını ve 50 bin lira kira istenen evin hiçbir özelliği olmadığını dile getiren Mahmut Alan, "Benim tek söylemek istediğim, biz niye birbirimizi kazıklıyoruz? 50 bin lira kira nedir arkadaş? Ben bugün araştırma yaptım. 25 bin liraya, 30 bin liraya kiralanan villalar var. Bir bina, özelliği yok, normal bina. Buna 50 bin lira nasıl yazılıyor?" diye konuştu.