Borsa daha fazla düşer mi? BİST100 ne zaman yükselir? Uzman isimden kritik uyarılar

Borsa, ‘kara pazartesi’ şokunun ardından toparlanamadı ve BİST100 son kapanışını 9830’dan yaptı. Ekonomist Tuncay Turşucu, “Makroekonomik veriler iyi gelmiyor. Kısa vadede hızlı yükselecek bir borsa görünmüyor. 10.200 ve üzerine çıkamazsak baskı devam edebilir. Endekste 9200-9300 riski masaya geldi. Ancak FED’in faiz indirimi süreciyle birlikte yılın sonuna doğru endekste bir ralli yaşanabilir” uyarılarında bulunuyor.

Çeyrek puan mı, yarım puan mı? Altın, bu sorunun cevabını arıyor

Çeyrek puan mı, yarım puan mı? Altın, bu sorunun cevabını arıyor

TÜRKİYE GAZETESİ / EKONOMİ SERVİSİ - Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi, geçtiğimiz hafta küresel piyasalarda yaşanan “kara pazartesi” şokunun ardından toparlanamadı. Dünya borsaları kayıplarının çoğunu geri alırken, bu süreçte BİST100 yaklaşık %6 gerileme kaydetti.

ENDEKS 10 BİNİN ALTINDA

Borsa, Japonya merkezli türbülansın ardından, 9700 sınırına kadar geriledi. Ardından tepki alımları ile birlikte tekrar yükseliş çabasına girdi. Bu süreçte endeks 10.000 seviyesini geçse de üzerinde kalıcı olamadı. Tekrar aşağı yönelen endeks, son kapanışını 9830’dan gerçekleştirdi.

BORSA 9200’E DÜŞER Mİ?

Ekonomist Tuncay Turşucu, endeksin kendini 10.200 ve daha üzeri seviyelere atamaması halinde, tekrar 9700’e doğru gerileme ihtimalinin artacağını belirterek, “Bu destek de aşağı kırılırsa, 9200-9300 gibi seviyeleri konuşuruz. Bu risk artık masanın üzerine geldi” uyarısında bulundu.

VERİLER İYİ GELMİYOR

Haziran ayında sanayi üretim verisinin iyi gelmediğini ve sonraki aylarda da benzer eğilimin devam edebileceğini belirten Tuncay Turşucu, “Başka makroekonomik verilerde soğuma emareleri var. 3. Çeyrek bilançoları da iyi gelmeyecek gibi görünüyor” şeklinde konuştu.

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FED BEKLENTİSİNE DİKKAT

Gelişmelere ve beklentilere bakıldığında kısa vadede hızlı yükselecek bir borsa görülmediğini aktaran Tuncay Turşucu, “Eylül ile birlikte FED, seri faiz indirimlerine başlarsa, gelişmekte olan piyasalara para girişi hızlanabilir. Bu süreçte BİST tarafında da yıl sonu rallisi yaşanabilir” dedi.