Borsada alım zamanı mı? İşte kârlılığı %100’ün üzerinde artan şirketler

Borsada son dakika! BİST100 endeksi geçen hafta %0,87 değer kaybıyla birlikte 9821’den kapanış yaptı. Endekste yeni haftada 9700 desteğinin korunması önemseniyor. Öte yandan ikinci çeyrekte açıklanan bilançolara göre, bazı bankalarla birlikte TUPRS, TAVHL, THYAO, CIMSA, BRYAT ve TTRAK, kârını en çok artıran şirketler olarak öne çıktı. PGSUS’un ise zarardan kâra geçtiği dikkat çekti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksinde zayıf görünüm, geçen hafta da devam etti. Japonya merkezli “kara pazartesi” şoku sonrası küresel piyasalar toparlanmasına rağmen BİST100 endeksi; haftalık bazda %0,87 deper kaybederek 9821’den kapanış gerçekleştirdi.

BORSADA KRİTİK SEVİYELER

Analistler; makroekonomik verilerde zayıflama, yüksek faiz ortamı ve gelecek dönem bilançolarına dair beklentilerin azalmasıyla birlikte hisse senetlerinin de satış baskısı altında kaldığını, bu hafta endekste 9700 seviyesinin destek ve 10.200’ün ise direnç olarak takip edilmesi gerektiğini ifade ediyor.

DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI MI?

Borsanın bulunduğu seviyeler itibarıyla gelecek için fırsatlar da sunduğunu belirten analistler, BİST100 endeksinde kapsamındaki bazı büyük şirketlerin kârlılıklarında ciddi yükselişler yaşandığını, endeks üzerindeki baskılar hafifledikçe, bilançosu sağlam hisselerin ön plana çıkabileceğini tahmin ediyor.

KÂRI HIZLI ARTAN ŞİRKETLER

Bu arada ikinci çeyrek bilançolarına bakıldığında, kârlılığı, ilk çeyreğe göre %100’ün üzerinde artan 10 şirket şu şekilde sıralandı:

-TÜPRAŞ; %1440

-TAV Havalimanları Holding; %840

-Türk Hava Yolları; %438

-ÇİMSA; %%325

-Borusan Yatırım; %155

-Şekerbank; %142

-TSKB; %%127

-İş Bankası; %107

-Türk Traktör; %102

-Garanti Bankası; %101

Öte yandan Pegasus Havayolları da ilk iki çeyreklik dönem itibarıyla; 3,5 milyar TL zarardan 496 milyon TL kâra geçti.