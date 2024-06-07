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Haberler > Ekonomi > Çalışan başına 102 milyon dolar! Apple'ı tahtından eden Nvidia'nın piyasa değeri dengeleri alt üst etti

Çalışan başına 102 milyon dolar! Apple'ı tahtından eden Nvidia'nın piyasa değeri dengeleri alt üst etti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çalışan başına 102 milyon dolar! Apple&#039;ı tahtından eden Nvidia&#039;nın piyasa değeri dengeleri alt üst etti

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD'li çip üreticisi Nvidia, 3 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Apple'ı geçerek dünyanın en değerli ikinci şirketi oldu. 29 bin 600 çalışanı bulunan dev şirketin çalışan başına düşen değeri ise 102 milyon dolara ulaşmış durumda. Şirket bu özelliğiyle Apple, Meta, Microsoft, Alphabet gibi rakiplerine büyük fark attı.

California merkezli çip üreticisi Nvidia son dönemde hisselerindeki yükselişle gündemde. Şirketin piyasa değeri geçtiğimiz günlerde ilk kez 3 trilyon doları aştı. 

DÜNYANIN EN DEĞERLİ İKİNCİ ŞİRKETİ

3,011 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan Nvidia, Apple'ı da tahtından etti. Nvidia, Apple'ı geride bırakarak dünyanın en değerli ikinci şirketi oldu. 

NVİDA'NIN ÇALIŞAN BAŞINA DEĞERİ 102 MİLYON DOLAR

Dünyaca ünlü çip üreticisi Nvidia'nın 29 bin 600 çalışanı bulunuyor. Çalışan başına düşen şirket değeri ise 100 milyon doları aşmış durumda. Nvidia'nın çalışan başına değeri bugün itibarıyla 102 milyon dolar seviyesinde. Şirket bu özelliğiyle Apple, Meta, Microsoft, Alphabet gibi rakiplerine büyük fark atmış durumda. 

Çalışan başına 102 milyon dolar! Apple'ı tahtından eden Nvidia'nın piyasa değeri dengeleri alt üst etti - 1. Resim

NVİDA HİSSESİ NE KADAR? 

California merkezli çip üreticisi Nvidia'nın hisse fiyatı 1.209 dolar seviyesinde bulunuyor. Nvidia'nın hisse fiyatı yılbaşından bu yana yüzde 146'nın üzerinde arttı. Şirketin hisselerindeki artışta, Nvidia'nın yapay zeka çiplerine olan talebin artması etkili oldu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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