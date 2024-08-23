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Haberler > Ekonomi > Dip göründü mü, yükseliş yakın mı? Bitcoin’den 4 kritik sinyal

Dip göründü mü, yükseliş yakın mı? Bitcoin’den 4 kritik sinyal

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dip göründü mü, yükseliş yakın mı? Bitcoin’den 4 kritik sinyal

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bitcoin fiyatında son dakika! 23 Ağustos BTC fiyatı 50 günlük ortalamaya işaret eden 61 bin 400 dolara yaklaştı. “Düşüş yönlü” pozisyonların sıkışmaya başladığı belirtilirken, 50 günlük ortalamanın aşılması halinde yükselişin hızlanabileceği belirtiliyor. Öte yandan dolar endeksinde yaşanan gerileme de BTC’ye destek olurken; ABD’li BlackRock fonunun, 350 bin adetle BTC sahipliğinde üçüncü sıraya yükselmesi dikkat çekti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Kripto para birimi Bitcoin’de iki haftadır yatay bir bant hareketi yaşanıyor. BTC fiyatı 9-23 Ağustos tarihleri arasında aşağıda 56 bin dolar ve yukarıda 61 bin 900 dolar arasında dalgalanıyor. Bugünkü işlemlerde ise bu bandın üst sınırına yakın işlemler devam ediyor.

23 AĞUSTOS 2024 BTC FİYATI

Küresel borsalarda Bitcoin fiyatı 23 Ağustos 2024 tarihinde öğle saatlerinde 61 bin 250 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. Fiyatlarda son bir haftalık süreçte %6,2 yükseliş yaşanırken, son bir aylık dönemde ise %7,30 oranında gerileme dikkat çekiyor.

Dip göründü mü, yükseliş yakın mı? Bitcoin’den 4 kritik sinyal - 1. Resim

BTC 2024 YORUM VE HEDEF

Bitcoin’de 50 günlük ortalama seviye 61 bin 400 dolar ve 200 günlük ortalama da 63 bin 100 dolarda bulunuyor. En kısa vadede 50 günlük ortalama seviye ve 61 bin 900 trend direnci kritik engeller olarak öne çıkıyor. Her iki seviyenin de aşılması halinde yükselişin hız kazanması bekleniyor.

BİTCOİN’DEN 4 KRİTİK SİNYAL

Son 1 haftalık süreçte BTC’de yaşanan dikkat çeken gelişmeler şöyle öne çıktı:

-ABD’nin en büyük yatırım fonlarından olan BlackRock, toplamda 350 bin adet ile, Bitcoin sahipliğinde üçüncü sıraya yükseldi.

-Kripto araştırma şirketi K33 Research; Bitcoin’de “düşüş yönlü” açılan işlemlerin zarar yazmaya başladığını, her an bu pozisyonlarını kapanmaya başlamasıyla birlikte hızlı yükseliş yaşanabileceğine dikkat çekti.

-FED cephesinde eylülde artık faiz indirimi kesinleşti. Dolar endeksinde yaşanan ve 101,00 sınırına kadar devam eden gerileme de BTC gibi riskli varlıklara destek oluyor.

-Bugünkü işlemlerde 50 günlük ortalamaya oldukça yaklaşıldı. 61 bin 400 dolarda bulunan bu seviyenin aşılması halinde ivmelenmenin de hız kazanabileceği bekleniyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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