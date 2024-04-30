Dış ticaret açığında iyileşme, turizm gelirinde rekor! Bakan Şimşek'ten ilk yorum

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan ekonomik verileri değerlendirdi. Dış ticaret açığında 26 milyar dolarlık iyileşme ve ilk çeyrekte 56,3 milyar dolarlık turizm geliri olduğunu belirten Bakan Şimşek, "Programımız çalışıyor" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu bugün dış ticaret ve 1. çeyrek turizm gelirlerine ilişkin veriyi açıkladı. Buna göre dış ticaret açığı azaldı, turizm gelirlerinde rekor kırıldı.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 12 AZALDI

İhracat 2024 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %4,1 azalarak 22 milyar 571 milyon dolar, ithalat %6,3 azalarak 29 milyar 912 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece Böylece dış ticaret açığı yüzde 12,4 azalarak 7.34 milyar dolara geriledi.

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TURİZM GELİRİNDE REKOR

TÜİK'in açıkladığı bir başka veriye göre ise Türkiye 2024'ün ilk 3 ayında 9 milyon 10 bin 90 kişi ağırladı. Bakan Ersoy, "İlk çeyrekte 8,8 milyar dolar rekor turizm geliri elde edildi" dedi.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN İLK YORUM

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek söz konusu verileri değerlendirdi. "Programımız çalışıyor" diyen Bakan Şimşek şunları söyledi:

"Yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme eğilimi sekiz aydır kesintisiz devam ediyor. Martta yıllık dış ticaret açığı önceki yılın aynı ayına göre 26 milyar dolar iyileşerek 92 milyar dolara geriledi.

2024 yılı ilk çeyreğinde yıllık mal ihracatı 257,6 milyar dolara, turizm gelirleri ise 56,3 milyar dolara ulaştı.

Salgın sonrası yeniden şekillenen tedarik zincirleri, stratejik rekabet ve küresel ticarette parçalanma; dost ve yakın ülkelerden tedarik eğilimini artıyor.

Stratejik konumuyla Türkiye bu eğilimlerden en olumlu etkilenen ülkelerdendir.

Verimliliği artıracak yapısal reformlarla küresel ticaretteki yerimizi daha da güçlendireceğiz."