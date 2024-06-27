Dolar zirveden döndü! TCMB faize dokunacak mı?

Dolarda son dakika! 27 Haziran dolar fiyatı 32,84 TL’den yeni güne başlarken; fiyatlarda 33,00 TL zirvesinden dönüş dikkat çekiyor. Bugünkü TCMB toplantısında faizin yüzde 50’de sabit tutulması beklenirken, “bol likidite” konusunda yeni tedbirler gelebileceği ifade ediliyor. Bu arada son 3 ayda DTH ve KKM hesaplarında toplam 30 milyar dolarlık düşüş yaşandı. TCMB’nin artan rezervlerinin de yaklaşık yüzde 40’ının buradan geldiği görüldü.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalarda haftanın önemli beklentileri arasında yer alan, TCMB’nin Haziran 2024 faiz kararı bugün açıklanacak. 27 Haziran Perşembe saat 14:00’te belli olacak politika faizinin, yüzde 50 seviyesinde sabit bırakılması bekleniyor. Ancak Para Politikası Kurulu metninde, zaman zaman parasal aktarım mekanizmasını da olumsuz etkileyen “TL likidite fazlalığı” konusunda ek tedbirlerin yer alabileceği belirtiliyor. Kritik karar öncesinde kurlarda yatay bir eğilim dikkat çekiyor.

27 HAZİRAN DOLAR FİYATI KAÇ TL?

Bankalar arası piyasada 27 Haziran dolar fiyatı 32,84 TL’den güne başlarken; döviz bürolarında işlemler 32,77 – 32,90 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Bu hafta 33,00 TL’nin üzerine çıkarak rekor kıran dolarda, zirve seviyelerden itibaren sınırlı da olsa değer kaybı dikkat çekiyor. Euro sabah saatlerinde 35,17 TL ve Sterlin de 41,50 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Döviz kurlarında son dönemde hafif değer artışı yaşansa da büyük resimde yatay eğilim dikkatlerden kaçmıyor. Bu durum, döviz talebinin de önüne geçerek, dezenflasyonist sürece destek oluyor.

DÖVİZ MEVDUATLARI BU YILIN DİBİNDE!

31 Mart yerel seçimleri öncesinde döviz mevduatlarında zirve seviye görülmüştü. Rasyonel olmayan ve tamamen spekülasyonlara bağlı olarak “seçim sonrasında yükselecek” söylentileriyle birlikte, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı (DTH), 22 Mart haftasında 185,83 milyar dolarla zirve yapmıştı. Bunun 110,66 milyar doları, yerli bireysel yatırımcıların, yani hane halklarının hesabından oluştu.

DTH’LAR 23 MİLYAR $ GERİLEDİ

Alınan tedbirlerle birlikte dolar yerinde sayarken; seçimlerin ardından DTH hesaplarında hızlı çözülme başladı. Son olarak 14 Haziran haftasında döviz mevduatları 2,7 milyar dolar geriledi. Böylece toplam DTH hesaplarının büyüklüğü 162,83 milyar dolara geriledi ve bu yılın en düşük seviyesini gördü. Söz konusu dönemde bireysel ve kurumsal yatırımcıların 23 milyar dolarlık döviz satışı kayıtlara geçti.

KKM’DE 6,75 MİLYAR $’LIK ERİME

Aynı süreçte kur korumalı mevduat hesaplarında da benzer şekilde bir erime gözlemleniyor. 22 Mart haftasında 2 trilyon 288 milyar TL olan KKM hesaplarının büyüklüğü bayram öncesi haftada 2 trilyon 68 milyar TL’ye kadar geriledi. 220 milyar TL’lik bu gerileme, aynı zamanda yaklaşık 6,75 milyar dolarlık çözülmeye işaret etti. DTH ve KKM hesaplarına birlikte bakıldığında ise 3 ayda yerlilerin toplam kayıtlı döviz satışı 29,75 milyar dolar olarak hesaplandı.

REZERVLERE, DTH VE KKM DOPİNGİ

Bu süreçte TCMB’nin rezervlerinde kısa sürede rekor artış gözlemlendi. Swap hariç net rezervler artıya geçerken, Merkez Bankasının son üç ayda yaklaşık 70 milyar dolar civarında döviz aldığı hesaplandı. Böylece söz konusu rezerv artışının yaklaşık yüzde 40’ının, yurt içi yerleşiklerin satışlarından karşılandığı dikkatlerden kaçmadı. Merkez Bankasının toplam rezervleri 14 Haziran haftasında, 146,3 milyar dolarla zirve yapmıştı.