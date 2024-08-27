En çok hangi hisseler düştü? Borsada alım seviyesi yaklaştı mı?

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Ağustos 2024 10:52 - Güncelleme: 27 Ağustos 2024 10:56 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Borsada son dakika! BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9565 puandan kapandı ve son 4 ayın dibine geriledi. Ekonomist Tuncay Turşucu “9550 kritik destek. Daha aşağıda 200 günlük ortalamaya da işaret eden 9100-9200 bandı var. Bilançolar kötü geliyor. Ancak borsadaki düşüşün büyük kısmı geride kalmış da olabilir. Yine de kaldıraçsız ve kredisiz pozisyon taşımak ve uzun vadeye odaklanmak önemli” değerlendirmesinde bulundu.