En çok hangi hisseler düştü? Borsada alım seviyesi yaklaştı mı?
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Borsada son dakika! BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9565 puandan kapandı ve son 4 ayın dibine geriledi. Ekonomist Tuncay Turşucu “9550 kritik destek. Daha aşağıda 200 günlük ortalamaya da işaret eden 9100-9200 bandı var. Bilançolar kötü geliyor. Ancak borsadaki düşüşün büyük kısmı geride kalmış da olabilir. Yine de kaldıraçsız ve kredisiz pozisyon taşımak ve uzun vadeye odaklanmak önemli” değerlendirmesinde bulundu.
TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi-Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi haftanın ilk işlem gününde %1,06 değer kaybetti ve 9565 puandan kapandı. BİST100 son 4 ayın da en düşük seviyesine geriledi. Geçen cuma günü kritik 9700 desteği aşağı kırılırken, düşüşlerin nerede duracağı merak ediliyor.
BORSADA KRİTİK SEVİYELER
Borsa analisti ve ekonomist Tuncay Turşucu; 9550 desteğinin korunması gerektiğini aksi halde 9100-9200 seviyelerinin görülebileceğini belirterek, “200 günlük ve 50 haftalık ortalamalar bu seviyelere işaret ediyor. Mevcut durumda da borsadaki düşüşün önemli kısmı gerçekleşmiş olabilir” dedi.
ENDEKS NEDEN DÜŞÜYOR?
Borsa şirketlerinin bilançolarının da zayıf geldiğine dikkat çeken Tuncay Turşucu; “Kâr marjlarında gerileme, faaliyet giderlerinde artış ve finansman giderlerinin, faaliyet kârlarının büyük bir kısmını götürdüğü bir tablo mevcut. Üçüncü çeyrek bilançoları da zayıf gelebilir” değerlendirmesinde bulundu.
EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
Ağustos ayında BİST50 kapsamındaki şirketlere bakıldığında; %15 ve üzerinde değer kaybeden hisseler ise şöyle sıralandı:
-Kardemir D: %-24,40
-Konrolmatik: %-23,97
-ASTOR Enerji: %-23,42
-SASA Polyester: %-21,55
-MIA Teknoloji: %-19,09
-Ege Endüstri: %-18,97
-Zorlu Enerji: %-17,73
-OYAK Çimento: %-17,60
-TOFAŞ Oto Fabrikaları: %-17,04
-Arçelik: %-16,73
-Ereğli Demi Çelik: %-16,50
-Borusan Boru: %-15,96
-Koç Holding: %-15,34
Kaynak: Türkiye Gazetesi