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Haberler > Ekonomi > ETF onayı için 4 Temmuz iddiası! Kriptoda umutlar Ethereum’a bağlandı

ETF onayı için 4 Temmuz iddiası! Kriptoda umutlar Ethereum’a bağlandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ETF onayı için 4 Temmuz iddiası! Kriptoda umutlar Ethereum’a bağlandı

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bitcoin ve Ethereum, son bir aylık süreçte gördükleri zirve seviyeye göre %15 geriledi. Kritik desteklerde tepki denemeleri dikkat çekerken; piyasalarda “Ethereum (ETH) ETF onayı ne zaman” sorusunun cevabı merak ediliyor. Son iddiaya göre ABD’de SEC tarafından 4 Temmuz tarihinde Ethereum ETF’lerine tam onay verileceği belirtiliyor. Kripto paralarda da bu izinle birlikte bir miktar rahatlama yaşanabileceği ifade ediliyor. 

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Kripto paralarda yaşanan sert düşüşün ardından son 3 işlem gününde bir miktar durulma işaretleri gözlemleniyor. Ancak beklenen tepki yükselişi de henüz gerçekleşmiyor. Fiyatlarda son beş haftanın dip seviyelerine yakın seyir sürerken; gözler dolar endeksi ve ABD verilerine çevrilmiş durumda. Bu anlamda bugün açıklanacak ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve yarınki Çekirdek PCE verileri, altın cephesinde olduğu gibi kripto varlıklarda da dikkatle takip ediliyor. 

27 HAZİRAN BİTCOİN FİYATI

27 Haziran 2024 Bitcoin fiyatı 61 bin dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. Son olarak 7 Haziran’da 72 bin doları test eden BTC, o tarihten itibaren 3 haftalık süreçte %15,25 değer kaybetti. Hafta başında 58 bin 500 dolar dibinden yukarı dönen BTC’de, %4’lük tepki yükselişi yaşandı. 

BTC’DE BU SEVİYELERE DİKKAT

MT Gox olayı ve Alman hükümetinin BTC satacağı yönündeki iddialar BTC’yi rahatsız ederken; 200 günlük hareketli ortalamanın da yaklaştığı 58 bin 500 dolar seviyesi kritik destek olarak gösteriliyor. Yukarıda ise ilk etapta 62 bin 500 doların aşılması ve ardından 65 bin dolar üzerinde konumlanma halinde “güvenli bölgeye geçildiği” yönünde algıların artabileceği belirtiyor. 

27 HAZİRAN ETHEREUM FİYATI

27 Haziran 2024 Perşembe günü Ethereum’da işlemler ise 3380 dolara yakın seyrediyor. ETH da son 1 ayda gördüğü zirve seviyeye göre %14,90 geriledi. Hafta başında en düşük 3232 doları gören Ethereum’da tepki alışı %5’e yaklaştı. ETH için de 3420 dolar ilk direnç olarak gösterilirken, fiyatlarda 3550 doların aşılması halinde, daha belirgin yükselişlerin yaşanabileceği ifade ediliyor. 

ETHEREUM ETF’LERİ İÇİN 4 TEMMUZ İDDİASI

Bu arada ABD’de, Ethereum’a göre fiyatlanacak borsa yatırım fonlarının (ETF) onay sürecinde geri sayım sürüyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile bu fonlara yatırım yapmak isteyen 8 varlık yönetim şirketinin müzakerelerinde sona yaklaşıldığı iddia edildi. ETF’lere tam onayın da haftaya, 4 Temmuz tarihinde verileceği öne sürüldü. Bu iddianın gerçekleşmesi halinde kripto paralarda bir miktar rahatlama yaşanabileceği öngörülüyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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