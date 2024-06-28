FED için hayati veri geliyor! Altın fiyatları için kritik gün

Altında son dakika! 28 Haziran gram altın fiyatı 2460 TL ve ons altın 2322 dolardan güne başlıyor. FED’in faiz indirimi için baktığı “Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları” bugün açıklanacak. Mayıs verisinde gerileme halinde altın fiyatlarının önünün açılması bekleniyor. Jeopolitik riskler tarafında ise İsrail-Lübnan geriliminin tırmanmasının, “güvenli liman” alımlarını destekleyebileceği belirtiliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Son haftalarda “şahin FED” görünümü sebebiyle baskı altında kalan altın fiyatları için bugün kritik bir veri bekleniyor. FED’in faiz oranlarını belirlerken baktığı en önemli göstergelerden olan Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksinin (PCE) mayıs ayında, yıllık bazda yüzde 2,8’den 2,6’ya gerilemesi bekleniyor. Bu öngörünün gerçekleşmesi halinde son 3 yılın en düşük seviyeleri görülecek ve FED’in yüzde 2’lik manşet TÜFE hedefi için de önemli bir sinyal alınacak.

28 HAZİRAN ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Serbest piyasada 28 Haziran 2024 Cuma günü gram altın fiyatı 2460 TL’den güne başlarken, Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram fiyatı 2457-2507 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 85 TL, yarım altın 8 bin 155 TL ve tam altında 16 bin 265 TL’den satılıyor.

Küresel piyasalarda ons altında işlemler 2322 dolara yakın devam ediyor. Hem gram hem ons fiyatında dün görülen düşük seviyelere göre yüzde 1 civarında yükseliş yaşanıyor.

DOLAR ENDEKSİ VE ABD TAHVİLLERİ

Hafta başında 105,50 seviyesinde bulunan dolar endeksi (DXY) bugün 106,10 seviyesini test ederek yaklaşık son 2 ayın en yüksek noktalarına çıktı.

ABD 10 yıllık tahvil faizleri de bu hafta 4,20 sınırından 4,32’ye kadar yükseldi. Her iki gösterge de küresel alamda doların güç kazandığına işaret etti ve ons altın üzerinde baskı oluşturdu.

PARİTELERDE ZAYIF GÖRÜNÜM

Öte yandan USD/JPY paritesi de 161,00 seviyesinin üzerine çıkarak yeni rekor seviyesini gördü. Japon yeninde değer kaybı hızlanırken; EUR/USD paritesi de hafta sonu gerçekleşecek Fransa seçimleri öncesinde 1,07’nin hemen altında bekleyişini sürdürüyor. Majör paritelerdeki bu zayıflık da DXY’nin yükselmesini destekliyor.

ALTINDA BU SEVİYEYE DİKKAT

Bu arada bugün ABD Çekirdek PCE verisinin aylık bazda da yüzde 0,2’den 0,1’e gerilemesi bekleniyor. Ülkede haftalık işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 233 bin kişi olarak gerçekleşti. Son haftalarda 230 bin barajının üzerine çıkan başvuruların istihdam piyasasında soğumaya işaret ettiği görülüyor. Böylece tüketici harcamaları ve enflasyonist baskılarda da gerileme öngörülüyor. Bu gelişmeler, “güvercin FED” senaryolarını öne çıkararak, ons altında 2300 dolar desteğinin korunmasını sağlıyor.

FED’DEN MESAJLAR VE JEOPOLİTİK RİSKLER

FED yetkililerinden gelen son mesajlara bakıldığında; Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, açıklanacak verilerde TÜFE’nin devam eden şekilde yüzde 2 hedefine doğru ilerlediğinin görülmesi halinde, faiz indirimlerine başlanabileceğini aktardı.

Öte yandan jeopolitik riskler tarafında da İsrail-Lübnan geriliminde tansiyonun yükselmesinin, altında “güvenli liman” alımlarına destek olabileceği ifade ediliyor.