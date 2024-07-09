Gözler FED başkanında! Altında düşüşler alım fırsatı mı?

Altında son dakika! 9 Temmuz 2024 gram altın fiyatı 2488 TL ve ons altın 2365 dolardan güne başlıyor. Fiyatlarda dün görülen yüksek seviyelere göre yaklaşık %1 gerileme dikkat çekiyor. FED Başkanı Powell’ın bugün ve yarın kongrede yapacağı sunumlar beklenirken; altın fiyatlarında düşüşlerin, tepki alımlarıyla karşılandığı dikkat çekiyor. Ons altında 2360 doların kritik destek olduğu, bu seviye korundukça pozitif görünümün sürebileceği belirtiliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Altın fiyatları yeni haftaya zayıf bir başlangıç yaptı. Geçen hafta ABD istihdam piyasasından gelen negatif sinyallerle birlikte yönünü yukarı çeviren ve tarihi zirvelere yaklaşan altında, tekrar kâr satışları etkili olmaya başladı. Gram altın, kritik 2500 TL seviyesinin altına geriledi.

9 TEMMUZ GRAM ALTIN FİYATI

Serbest piyasada 9 Temmuz 2024 gram altın fiyatı 2488 TL’den yeni güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise gram fiyatı 2480-2520 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 110 TL, yarım altın 8 bin 214 TL ve tam altın da 16 bin 378 TL’den satılıyor.

İlgili Haberler Beklentiler gittikçe düşüyor! Dolarda dikkat çeken hedef fiyat

9 TEMMUZ ONS ALTIN FİYATI

Küresel piyasalarda ons altında işlemler 2365 dolara yakın devam ediyor. Dolar endeksinde tekrar 105,00 üzerine doğru hareketlilik dikkat çekerken, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde de %4,28 seviyesinde yatay hareketlilik sürüyor. Onsta dün görülen 2391 dolar seviyesine göre %1 düşüş dikkat çekiyor.

GÖZLER FED BAŞKANINDA

FED Başkanı Powell, bugün ve yarın ABD Kongresinde sunum yapacak. Para politikası başta olmak üzere ekonominin gene durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulunması beklenen Powell’ın, gelecek soruları da cevaplandırması bekleniyor. Altın fiyatları da FED Başkanından gelecek mesajlara kilitlendi.

FED NE ZAMAN FAİZ İNDİRECEK

ABD’den gelen son verilerin ekonomide zayıflamaya işaret etmesi üzerine, FED’den bu yıl iki faiz indirimi beklentilere girdi. İlk indirimin eylülde geleceği öngörülüyor. Söz konusu beklentilerle birlikte altında da artık düşüşlerin daha isteksiz olduğu ve her gerilemenin alım fırsatı olabileceği belirtiliyor.

ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Ons altında son bir aylık süreçte direnç noktası olarak öne çıkan 2360 dolar seviyesinin, artık aşağıda korunması gereken bir destek şeklinde izlenmesi gerektiğini belirten analistler, “Bu seviye üzerinde tutundukça, altında fiyatlarında da pozitif görünüm devam edebilir” görüşünü dile getiriyor.