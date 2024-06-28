Gözler Singapur’da! Gri liste öncesi, yabancılar bu hisseleri topladı

“Gri liste ne zaman açıklanacak?”, “Türkiye gri listeden çıkacak mı?” soruları bugün karşılık buluyor. Kritik açıklama TSİ 12.00’de yapılacak. Bu arada borsada gri liste öncesi dünkü işlemlerde 2 yabancı kurum tarafından yaklaşık 4 milyar liralık alım yapıldı. Yabancılar dün en çok KCHOL, YKBNK, AKBNK, TUPRS, THYAO, TOASO, BIMAS ve FROTO hisselerini aldı. Gri listeden çıkış halinde, daha fazla yabancı sermayenin ülkeye girişi bekleniyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi dünkü işlemlerde yüzde 1,85 yükseldi ve 10.680’den kapanış gerçekleştirdi. Bu hafta 22 günlük hareketli ortalamanın konumlandığı 10.470 seviyesine kadar gerileyen ve oradan yukarı dönen endekste, son 1 aylık dönemde primsiz görünüm dikkat çekiyor. 11.088 zirvesinin %4,33 gerisinde bulunan endeks, yılbaşından itibaren %43 yükseldi.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Dünkü işlemlerde BİST100 kapsamına dahil şirketler arasında MIATK, KOZAA, QUAGR, SAYAS ve OYAKC %7,70-%4,59 arası primle en çok yükselen hisseler oldu. AKFYE, AKSA, OTKAR, TKFEN ve AHGAZ ise %4,24-%0,89 arası değer kaybıyla birlikte en çok düşen hisseler arasında yer aldı. KCHOL, YKBNK, AKBNK, KRDMD ve KARSN hisseleri de en fazla para girişi gerçekleşen hisseler olarak dikkat çekti.

YABANCIDAN YÜKLÜ ALIM

Son dönemde yabancı yatırımcıların borsadan çıkışı dikkat çekiyor. 21 Haziran itibarıyla son 6 haftalık süreçte yaklaşık 2 milyar dolarlık hisse satışı gerçekleştirdiler. Borsa İstanbul’da geçen hafta itibarıyla 40,62 milyar dolarlık hisse senedi stokuna sahip yabancılardan, dünkü işlemlerde ise dikkat çeken alımlar görüldü. İlk iki yabancı kurum, toplamda 4 milyar liralık hisse senedi alımı gerçekleştirdi.

BU HİSSELERİ TOPLADILAR

Gri listenin açıklanacağı bugünkü işlemler öncesinde gerçekleşen yabancı işlemlerinde; en fazla Koç Holding, Akbank, Yapı Kredi Bankası, TÜPRAŞ, Türk Hava Yolları, TOFAŞ, BİM Mağazacılık ve Fort Otosan hisseleri alındı. Bu hisseler arasında yer alan YKBNK dünkü işlemlerde yüzde 4,16 ve KCHOL de %3,46 primle öne çıktı.

GÖZLER GRİ LİSTEDE

“Gri liste ne zaman açıklanacak?”, “Türkiye gri listeden çıkacak mı?” soruları da bugün karşılık buluyor. OECD bünyesinde bulunan Mali Eylem Görev Gücü (FATF), gri listedeki son güncellemeyi TSİ 12:00’de Singapur’da açıklayacak. Kara para ve mali suçlarla mücadelede yetersiz kalan ülkelerin alındığı gri listeye, Türkiye de 2021 yılında dahil edilmişti. Son aylarda gerekli bütün çalışmaları yapan ve tedbirlerini alan Türkiye’nin bugün gri listeden çıkması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de FATF toplantılarına katılmak üzere Singapur’da bulunuyor.