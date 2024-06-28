Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Haberi alan oraya koştu! Yüzde 80 indirim, izdihama neden oldu 

Haberi alan oraya koştu! Yüzde 80 indirim, izdihama neden oldu 

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Haberi alan oraya koştu! Yüzde 80 indirim, izdihama neden oldu 
Zonguldak, Kozmetik, İndirim, Haber

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karadeniz Ereğli'deki bir zincir mağaza yüzde 80 indirim kampanyası düzenledi. İndirim haberinin hızla yayılmasının ardından, vatandaşlar mağaza önüne akın etti. Sabahın erken saatlerinde mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturanlar, izdihama neden oldu. 

Zonguldak Karadeniz Ereğli'de bulunan bir kozmetik mağazasında düzenlenen yüzde 80 indirim kampanyası, büyük bir izdihama neden oldu. Mağazanın açılış saatinden itibaren çok sayıda insan, uygun fiyatlı kozmetik ürünleri alabilmek için mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

HABERİ ALAN MAĞAZAYA KOŞTU 

İndirim haberinin sosyal medyada hızla yayılmasıyla birlikte, sabahın erken saatlerinde mağaza önünde biriken kalabalık, mağazanın kapılarının açılmasıyla birlikte içeriye akın etti. Bu sırada yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşarken, güvenlik görevlileri izdihamı kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.

Haberi alan oraya koştu! Yüzde 80 indirim, izdihama neden oldu  - 1. Resim

ZAMAN ZAMAN TANSİYON YÜKSELDİ

Mağaza çalışanları, yoğun talebe rağmen müşterilere yardımcı olabilmek için büyük çaba harcadı. Ancak mağazanın içinde ve dışında yaşanan yoğunluk, zaman zaman tansiyonun yükselmesine ve küçük çaplı arbede yaşanmasına neden oldu.

Haberi alan oraya koştu! Yüzde 80 indirim, izdihama neden oldu  - 2. Resim

RAFLAR KISA SÜREDE BOŞALDI 

İndirimden faydalanmak isteyen vatandaşlardan bazıları, rafların kısa sürede boşaldığını belirterek, yeterli ürün stokunun olmadığını ve indirim kampanyasının daha iyi organize edilmesi gerektiğini ifade etti.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Filmler gerçek oluyor! Memur robot intihar etti...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Askıda ekmek, askıda yemek derken bunu da gördük! Askıda dondurma uygulaması başladı - EkonomiAskıda ekmek, askıda yemek derken bunu da gördük!Elektriğe yüzde 38 zam geldi - EkonomiElektriğe büyük zam!İş dünyasından gri liste kararına ilk tepkiler: Yatırım ortamımızı daha da güçlendirecek - Ekonomiİş dünyasından gri liste kararına ilk tepkilerCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan gri liste kararına ilk yorum: Kaynak girişi hızlanacak - EkonomiGri liste kararına ilk yorumArtık ‘beyaz sayfa’ açıldı! Türkiye'nin gri listeden çıkarılması ne anlama geliyor? - EkonomiGri listeden çıkış ne anlama geliyor?Beklenen karar geldi! Türkiye gri listeden çıkarıldı  - EkonomiVe Türkiye gri listeden çıktı!
Sonraki Haber Yükleniyor...