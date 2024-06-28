Haberi alan oraya koştu! Yüzde 80 indirim, izdihama neden oldu 

Karadeniz Ereğli'deki bir zincir mağaza yüzde 80 indirim kampanyası düzenledi. İndirim haberinin hızla yayılmasının ardından, vatandaşlar mağaza önüne akın etti. Sabahın erken saatlerinde mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturanlar, izdihama neden oldu.

Zonguldak Karadeniz Ereğli'de bulunan bir kozmetik mağazasında düzenlenen yüzde 80 indirim kampanyası, büyük bir izdihama neden oldu. Mağazanın açılış saatinden itibaren çok sayıda insan, uygun fiyatlı kozmetik ürünleri alabilmek için mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

HABERİ ALAN MAĞAZAYA KOŞTU

İndirim haberinin sosyal medyada hızla yayılmasıyla birlikte, sabahın erken saatlerinde mağaza önünde biriken kalabalık, mağazanın kapılarının açılmasıyla birlikte içeriye akın etti. Bu sırada yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşarken, güvenlik görevlileri izdihamı kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.

ZAMAN ZAMAN TANSİYON YÜKSELDİ

Mağaza çalışanları, yoğun talebe rağmen müşterilere yardımcı olabilmek için büyük çaba harcadı. Ancak mağazanın içinde ve dışında yaşanan yoğunluk, zaman zaman tansiyonun yükselmesine ve küçük çaplı arbede yaşanmasına neden oldu.

RAFLAR KISA SÜREDE BOŞALDI

İndirimden faydalanmak isteyen vatandaşlardan bazıları, rafların kısa sürede boşaldığını belirterek, yeterli ürün stokunun olmadığını ve indirim kampanyasının daha iyi organize edilmesi gerektiğini ifade etti.