Haziranda getiri ‘dip’ yaptı! Dolarda/TL’de ‘carry trade’ bitiyor mu?

Dolarda son dakika! 28 Haziran dolar fiyatı 32,97 TL’den yeni güne başlıyor. Kurda bu ay %2,2 artış yaşandı. Londra Gecelik TL faizi ve TCMB faizi arasındaki makasın da kapanmasıyla birlikte “carry trade” getirisi haziranda %0,85’e kadar geriledi. Mayısta %4,20 olan getirilerdeki bu gerileme, yabancı yatırımcıları, “carry trade” işlemlerinden çok Türk tahvili almaya ve ülkede daha uzun vadeli kalmaya yönlendiriyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalarda haziran ayının son işlem günü başlıyor. Bugün, 2024 yılının ilk yarı bilançosu da ortaya çıkacak. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından kurlarda yatay bir eğilim öne çıkarken, haziran ayında dolarda bir miktar yükseliş yaşandı. Mayıs ayını 32,23 TL’den tamamlayan dolarda, bu ay yüzde 2,2 civarında bir yükseliş dikkat çekiyor.

CARRY TRADE İLE 20 MİLYAR $

Son dönemde “faizi düşük yabancı para ile borçlanıp, getirisi yüksek TL’yi almak” şeklinde tanımlanan ‘carry trade’ işlemleri öne çıkmış ve Türkiye’ye bu yolla 20 milyar dolar civarında kısa vadeli dış sermaye girişi gerçekleşmişti. TL’nin 6 aylık “carry trade” getirisi yüzde 12 olarak gerçekleşirken, haziran ayında burada da önemli gelişmeler yaşanıyor.

AYLIK GETİRİDE HIZLI DÜŞÜŞ

Bu yıl nisanda yüzde 3,88 ve mayısta yüzde 4,20 olarak gerçekleşen “carry trade” getirisi, haziranda yüzde 0,85 seviyesine kadar geriledi. Hem kurlarda yaşanan sınırlı yükseliş hem Londra Swap Piyasası ile TCMB faizleri arasındaki makasın kapanmasıyla, bu getirinin düşmesinde etkili oldu. Böylece “carry trade” işlemlerinin cazibesi azaldı.

28 HAZİRAN DOLAR FİYATI KAÇ TL?

Bankalar arası piyasada 28 Haziran 2024 Cuma günü dolar fiyatı 32,97 TL’den güne başlıyor. Döviz bürolarında ise fiyatlar 32,73-32,83 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Bu hafta 33,00 TL’nin üzerini test eden dolarda yatay eğilim devam ederken; bugün sabah saatlerinde Euro 35,17 TL ve Sterlin de 41,51 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

YABANCI TAHVİL KANALINDAN GELİYOR

Öte yandan yabancı yatırımcıların tahvil kanalından Türkiye’ye girişleri dikkat çeken boyutlara ulaştı. 29 Mart haftasından 21 Haziran haftasına kadar geçen 13 haftanın tamamında yabancılar, toplamda 8,9 milyar dolarlık tahvil alımı gerçekleştirdi. Böylece “carry trade” işlemlerine göre daha uzun vadeli yabancı girişleri de öne çıkmaya başladı.

TCMB’DEN ÖNEMLİ MESAJLAR

Bu arada TCMB’nin dünkü PPK toplantısında beklentiler dahilinde politika faizi sabit bırakıldı. Ancak “enflasyonda artış eğilimi halinde daha sıkı politika” mesajı ve TL likidite bolluğuna karşı yeni tedbirlere atıfta bulunulması, piyasaya güven verdi. TÜFE’de baz etkisinin tamamen ortaya çıkacağı yaz aylarında da faizlerde sabit görünümün devamı bekleniyor.