İş dünyasından gri liste kararına ilk tepkiler: Yatırım ortamımızı daha da güçlendirecek

Türkiye'nin 3 yıl sonra gri listeden çıkarılmasının ardından iş dünyasından ilk tepkiler geldi. TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye ekonomisinin doğru rotada ilerlediğinin teyit edilmesidir." derken, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Ülkemizin FATF'ın gri listesinden çıkması, iş ve yatırım ortamımızı daha da güçlendirecek." ifadelerini kullandı.

Dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden Mali Eylem Görev Gücü (FATF), 3 yıl aradan sonra Türkiye'yi gri listeden çıkardı. Karar tüm Türkiye tarafından memnuniyetle karşılanırken, iş dünyasından da ilk tepkiler geldi.

"DOĞRU ROTA OLDUĞUMUZUN TEYİTİ"

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu Türkiye’nin OECD bünyesindeki Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) gri listesinden çıkması üzerine değerlendirmelerde bulundu. Hisarcıklıoğlu, bu durumun Türkiye’nin ekonomisine ve yatırım ortamımıza pozitif yansıyacağını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye'nin, OECD bünyesindeki Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) gri listesinden çıkması olumlu bir gelişmedir. Türkiye ekonomisinin doğru rotada ilerlediğinin teyit edilmesidir. Ülkemize yönelik algıların ve görüşlerin olumlu yönde oluşmasına katkı sağlayarak Türkiye ekonomisine ve yatırım ortamımıza pozitif yansıyacaktır. Bu önemli gelişmede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.”

"İŞ VE YATIRIM ORTAMIMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRECEK"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, karara ilişkin iş dünyasının görüşlerini paylaştı.

Avdagiç, şunları kaydetti: “Ülkemizin FATF'ın gri listesinden çıkması, iş ve yatırım ortamımızı daha da güçlendirecek. FATF’ın yeni durum tespiti, ekonomi yönetimimizin kararlılıkla uyguladığı program ve yapısal reformlarla birleştiği zaman, küresel sermaye akışı ve iş perspektifinde yeni kapılar aralayacaktır. Ayrıca, uluslararası finans kuruluşlarının Türk şirketleriyle işlem yapma isteğine de taze bir güven getirecektir.”