İstanbullular dikkat! 10 gün boyunca gece saatlerinde trafiğe kapalı olacak

İBB'nin başlattığı çalışma nedeniyle, Avrupa Otoyolu Sağmalcılar Viyadüğü Aksaray yönü 23.00-06.00 saatlerinde 10 gün trafiğe kapalı olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sağmalcılar Viyadüğü genleşme derzini yenilemek için çalışma başlattı.

10 GÜN TRAFİĞE KAPALI OLACAK

İBB'den yapılan duyuruda, Avrupa Otoyolu Sağmalcılar Viyadüğü Aksaray yönünün 23.00-06.00 saatlerinde 10 gün trafiğe kapalı olacağı bildirildi.

Çalışmalar için yol dün 23.00 itibarıyla trafiğe kapatıldı. Ekipler sürücüleri trafik levhaları ve yer işaretlerine uymaları için uyardı.