Kamu zarara mı uğratıldı? Bakan Şimşek'ten CHP'li Yavuzyılmaz'a sert tepki: İftira siyasetinin dozu artıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP'li Deniz Yavuzyılmaz'ın Dicle Enerji ve Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin özelleştirmesinde kamunun 18 milyar 655 milyon lira zarara uğratıldığı iddiasına tepki gösterdi. İftira siyasetinin dozunun arttığını belirten Bakan Şimşek, "Kanunlara uygun ve herkese eşit uygulanan bu imkânın kamuoyunu yanıltmak amacıyla sunulmasını doğru bulmuyoruz. Biliyoruz ki vatandaşımız nezdinde bu tür çarpıtma siyasetinin yeri yoktur." dedi.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Dicle Enerji ve Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin özelleştirilmesinde kamunun 18 milyar 655 milyon lira zarara uğradığını iddia etti. Ses getiren iddiayı önce Hazine ve Maliye Bakanlığı yalanladı, ardından Bakan Şimşek'ten sert tepki geldi.

"BU İŞLEMLER SAYIŞTAY DENETİMİNDEN GEÇTİ"

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Türk Lirasının değerinin korunması ve kamu sözleşmelerinde standardizasyonun sağlanması amacıyla 683 sayılı KHK kapsamındaki kamu kurumlarının yabancı para cinsinden yurtiçi ödeme yükümlülüğü olan alacaklarını, borçlunun talebi üzerine 2/1/2017 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan döviz alış kurundan, 31/12/2017 tarihine kadar Türk Lirası olarak tahsil edebilmesine imkan sağlanmıştır.

Bu doğrultuda, 28.04.2017 tarihli ve 2017/13 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile özelleştirme sözleşmelerinden doğan ABD Doları cinsinden taksit bedellerinin Türk Lirası olarak ödenmesi mümkün kılınmıştır.

Dolayısıyla ilgili mevzuat doğrultusunda başvuran tüm yatırımcılarla Hazine alacakları için uygulanan faiz oranı esas alınarak ek sözleşmeler yapılmıştır. Tüm borçlulardan da bütün alacaklar o günün kurundan çevrilerek zamanında ve eksiksiz tahsil edilmiş ve herhangi bir kamu zararı oluşmamış ve bu işlemler Sayıştay denetiminden de geçmiştir." denildi.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN SERT TEPKİ

Bakanlığın açıklamasını alıntılayan Bakan Şimşek, iddiaya sert tepki gösterdi. İftira siyaseti yapıldığını belirten Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Programımızın olumlu sonuçlarını aldığımız bu dönemde iftira siyasetinin dozu her geçen gün artmaktadır.

2017 yılında 683 sayılı KHK kapsamında başvuran tüm şirketlerin istisnasız faydalandığı, Sayıştay denetimiyle herhangi bir kamu zararı olmadığı raporlarla tespit edilen uygulama çarpıtılarak yeniden gündeme taşınmıştır.

Kanunlara uygun ve herkese eşit uygulanan bu imkânın kamuoyunu yanıltmak amacıyla sunulmasını doğru bulmuyoruz. Biliyoruz ki vatandaşımız nezdinde bu tür çarpıtma siyasetinin yeri yoktur."