Mahfi Eğilmez'in "Türkiye stagflasyona giriyor" sözleri dikkat çekti! Olursa ne olur?

Son açıklanan sanayi üretimi rakamlarının düşüşe ve işsizliğin yükselişe işaret etmesi, buna karşılık enflasyonun yüksek seyretmesi “stagflasyon” endişelerini artırdı. Prof. Dr. Emre Alkin, Türkiye ekonomisinin stagflasyon havasına girdiğini savunarak; TCMB’nin politikalarına ek olarak, Bakanlıkların da devreye girip enflasyonla mücadelede gerekli tedbirleri alması gerektiğini söyledi. İktisatçı Mahfi Eğilmez de stagflasyon belirtilerinin arttığı uyarısında bulundu.

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TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Son dönemde Türkiye ekonomisinin stagflasyona ilerlediği yönünde uyarılar artıyor. Stagflasyon, bir ülkede yüksek enflasyon ve durgunluğun bir arada yaşanması olarak tanımlanıyor. Böyle bir durumda ekonomide yaşanan soğuma, talepte gerileme ve büyüme üzerindeki baskılara rağmen, fiyat artışlarının devam etmesi, ciddi bir problem olarak öne çıkıyor.

TÜRKİYE STAGFLASYONA MI GİRİYOR? SON VERİLER

Açıklanan son makroekonomik verilere bakıldığında;

-Sanayi üretimi haziranda aylık bazda %2,1 ve yıllıkta %4,7 geriledi.

-İşsizlik oranı haziranda 0,7 puan artarak %9,2’ye tırmandı.

-Temmuzda aylık enflasyon ise %3,23 yükseldi ve yıllıkta % 61,78 oldu.

Sanayi üretimi ve işsizlikte yaşanan gerilemeye karşılık, enflasyonun yüksek seyretmesi stagflasyon endişelerini gündem getirdi.

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GİRDİĞİ STAGFLASYON NEDİR?

Türkiye ekonomisinin bir stagflasyon havasına girdiğini savunan Prof. Dr. Emre Alkin, “Bir ülkede dezenflasyon politikası tam olarak neticeye ulaşmadan, büyümede bir miktar yavaşlama olabilir. Ancak uyguladığımız reçete eksik. Bizi enflasyonda arzu ettiğimiz seviyelere götürmeyeceği gibi durgunluğa da sürükleyebilir. Zaten bunun emarelerini de almaya başlıyoruz” diye konuştu.

STAGFLASYON OLURSA NE OLUR?

TCMB’nin faiz politikasının, ameliyat öncesi hastaya verilen narkoz gibi olduğunu belirten Emre Alkin, bu aşamada bütün bakanlıkların devreye girerek, enflasyonla mücadelede gerekli tedbirleri hayata geçirmesinin önemli olduğunu vurguladı. Alkin, %3’ün altında bir büyüme oranının, aslında bir durgunluk olarak algılanacağını da söyledi.

İktisatçı Mahfi Eğilmez de stagflasyon belirtilerinin arttığı uyarısında bulunarak, faiz politikalarının tek başına yeterli olmayacağını, yapısal reformların hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.