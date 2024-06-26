Ons altın FED kıskacında! Gram altında yükseliş için şartlar oluşuyor

Altında son dakika! 26 Haziran gram altın fiyatı 2458 TL ve ons altın 2318 dolardan güne başlıyor. Son 3 işlem gününde ons %2,25 gerilerken; gramda düşüş, dolardan aldığı destekle birlikte %1,50’de sınırlı kaldı. Cuma ABD’den gelecek ve FED’in en fazla dikkate aldığı Çekirdek PCE Endeksinin beklentiye paralel ya da beklenti altında gelmesi halinde, onsla birlikte gramda da daha belirgin yükseliş bekleniyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Küresel piyasalarda ons altın fiyatları FED üyelerinden gelen mesajlarla birlikte dalgalanırken; içeride gram altın, dolardan aldığı destekle daha dirençli görünümünü koruyor.

Geçen cuma 2368 dolara kadar yükselen ons altın, bu hafta gerileyerek zayıf bir görünüm sergiliyor. ABD’de İmalat ve Hizmet PMI göstergelerinde yaşanan yükseliş ekonomide canlılığa işaret ederken; FED üyelerinin de “şahin” tonajlı mesajları faiz indirimi beklentilerini azalttı ve ons altın üzerinde bu gelişmeler, baskı unsuru oldu.

26 HAZİRAN ALTIN FİYATLARI KAÇ TL?

Serbest piyasada gram altın fiyatı güne 2458 TL’den başlarken, Kapalıçarşı’da işlemler 2470 – 2515 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 85 TL, yarım altın 8 bin 165 TL ve tam altın da 16 bin 275 TL’den satılıyor.

Ons altında işlemler 2318 dolardan devam ederken; fiyatlar dünkü kapanışa da yakın seyrediyor. Öte yandan ons altın fiyatlamaları için kritik olan dolar endeksi (DXY) 105,60 ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri de yüzde 4,26 seviyesinde, yatay, ancak yüksek konumunu koruyor.

FED ÜYELERİNDEN KRİTİK MESAJLAR

FED’in aldığı kararlarda oy kullanma hakkına sahip Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, son haftaların “en şahin” açıklamalarında bulundu. ABD’de enflasyon oranlarında iyileşmenin durması ya da tekrar yükseliş eğilimine girmesi halinde, faiz oranlarında artış için “istekli” olacağını vurgulayan Bowman; bu yıl faiz oranlarında indirime sıcak bakmadığını da söyledi. Bowman, “Enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2 hedefimize doğru ilerlediğini görmeliyiz. Ancak henüz politika faizini düşürmenin uygun olduğu noktada değiliz” şeklinde konuştu.

İLK FAİZ İNDİRİMİ 2025’TE Mİ?

FED’in bir başka Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook ise enflasyonda kayda değer ilerleme sağlanmasının ve işgücü piyasasının da kademeli olarak soğumasının önemine işaret ederek, “2025’te daha belirgin bir ilerleme kaydedeceğiz ve bu gelişmeler, bir noktada FED’in faiz indirimlerine imkân tanıyabilir” ifadelerini kullandı.

Her iki FED üyesinden gelen temkinli mesajlar “ABD’de faizlerin uzun süre yüksek seviyelerde kalacağı” yönündeki beklentileri destekledi. Bu durum, altın başta olmak üzere riskli varlıklar üzerinde baskıyı artırdı.

GRAM ALTINDA BEKLENTİ VE HEDEF

Gram altın ise son günlerde yükseliş eğiliminde olan ve 33,00 TL’yi test eden dolardan destek buluyor. Analistler, “Cuma günü ABD’den gelecek ve FED’in en fazla baktığı Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Endeksi verisi beklentilere paralel ya da daha düşük gelirse, ons altında da tekrar 2360 dolara doğru hareketlilik söz konusu olabilir. Bu durumda gramda da 2500 TL tekrar test edilebilir” görüşünü dile getiriyor.