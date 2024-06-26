‘Sınırlı yükseliş’ sürüyor! Dolar, TCMB öncesinde 33,00 TL’ye değdi

Dolarda son dakika! Merkez Bankası (TCMB) Haziran 2024 faiz kararı toplantısı 27 Haziran Perşembe günü (yarın) gerçekleşecek. Kritik karara bir gün kala dolar 33,00 TL’yi test ediyor. TCMB’nin faize dokunması beklenmezken, farklı tedbirlerle piyasalara mesaj verebileceği öngörülüyor. Analistler, hızlı “carry trade” işlemleri sonrasında kurlarda yaşanan son hareketliliğin “normal sınırlar dahilinde” gerçekleştiğini belirtiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Ekonomi yönetimi tarafından uygulanan rasyonel politikaların etkisiyle birlikte özellikle son 3 aylık dönemde “değerli TL” daha belirgin öne çıkarken, döviz kurlarında da yatay bir seyir gerçekleşti.

Yüksek TL getirisine karşılık hem içerideki döviz ve KKM hesaplarında hızlı çözülme devam ediyor. Hem de dışarından yabancı sermaye girişlerinde ciddi artışlar gözlemlendi. Bu süreçte 32,00 TL’ye yakın hareket eden dolarda ise son iki haftalık süreçte “sınırlı yukarı hareket” dikkat çekiyor.

26 HAZİRAN DOLAR FİYATI KAÇ TL?

Bankalar arası piyasada 26 Haziran 2024 Çarşamba günü dolar fiyatı 32,98 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında ise dolar 32,89-33,01 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Dolar dün ve bugünkü işlemlerde 33,00 TL’yi de test ederek son 2,5 ayın zirvesine yöneldi.

Analistler; hızlı gerçekleşen “carry trade” işlemlerinin bir miktar tersine dönmeye başladığını ancak bunun normal sınırlar içerisinde gerçekleştiğini, kurlardaki hareketliliğin de bundan kaynaklandığını belirtiyor.

TCMB HAZİRAN 2024 FAİZ KARARI

Bu arada iç piyasalarda gözler Merkez’e çevrildi. Merkez Bankası (TCMB) Haziran 2024 faiz kararı toplantısı, 27 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek. Yarınki Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde gecelik TL faizleri 50,30 seviyesinde bulunuyor. Geçen hafta 47,00 seviyesine kadar gerilemişti.

TCMB’nin faizleri sabit tutması beklenirken, alınacak muhtemel kararların piyasalara yansımaları dikkatle takip edilecek. Değerli TL vurgusunun ön plana çıkması ve piyasadaki fazla TL likiditenin ek araçlarla çekilmeye devam edileceği de öngörülüyor.

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN TÜFE VE KKM’YE DİKKAT

Öte yandan TCMB’nin “ne zaman faiz indirimine başlayacağı” konusu da son dönemde sıklıkla gündeme geliyor. Bu konuda aylık TÜFE gerçekleşmelerinden sonra, Kur Korumalı Mevduat hesaplarında yaşanan gelişmeler de öncelikle takip ediliyor.

Son açıklanan rakamlara göre bayram öncesi haftada da KKM hesaplarında 30 milyar liraya yakın çözülme yaşandı. Toplam KKM büyüklüğü 2 triyon TL’ye kadar geriledi. Bu rakam 2023 sonunda 2 trilyon 627 milyar lira seviyesinde bulunuyordu. 2024 yılında şimdiye kadar geçen süreçte KKM’de yüzde 25’e yaklaşan bir küçülme kaydedildi.