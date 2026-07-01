Kripto piyasasının en büyüğü Bitcoin, haziranda %-20,45 değer kaybı yaşadı ve 58 bin 525 dolardan kapanış yaptı. Bu düşüş Haziran 2022’de gerçekleşen %-37,25’lik gerilemenin ardından en sert aylık değer kaybına işaret etti. Bu arada ABD’li hazine şirketlerinin ardından Bitcoin madencilerinin de satışlarını artırması, BTC üzerindeki baskıyı artırıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda 2026 yılının ilk yarısında yapay zekâ destekli şirket ve sektörler yatırımcıların gözdesi olurken, bu dönemde ciddi bir rotasyon yaşandı.

ABD’de teknoloji endeksi Nasdaq ilk yarıda yüzde 20’ye yakın prim yaparken, kripto varlıklar gözden düştü. Kriptolardan para çıkışının yaşanması, önemli fiyat düşüşlerini de beraberinde getirdi.

SON 4 YILIN EN KÖTÜSÜ

Piyasanın en büyüğü Bitcoin, sadece haziran ayında %-20,45 değer kaybı yaşadı ve 58 bin 525 dolardan kapanış yaptı. Bu düşüş, Haziran 2022’de gerçekleşen %-37,25’lik gerilemenin ardından en sert aylık değer kaybına işaret etti.

Son 4 yılın en kötü aylık performansına imza atan BTC’de bu yılın ilk yarısındaki düşüş ise %-33,10 gibi ciddi bir boyuta ulaştı.

Son 4 yılın en sert çöküşü! Bitcoin’de şimdi de madenci şoku

ÖNCE HAZİNE ŞİRKETLERİ…

Geçen yılın ekim ayında 126 bin 200 dolar ile rekor kıran BTC, son 3 çeyrektir “ayı piyasası” baskısı yaşıyor. Bu dönemde BTC’ye yatırım yapan hazine şirketlerinin bile satışa geçmesi piyasada moralleri bozan en önemli unsurlardan biri oldu.

Özellikle “hiç satmama” prensibini vurgulayan BTC’nin en büyük kurumsal yatırımcısı ABD’li Strategy’nin geçen ay sınırlı sayıda Bitcoin’i elinden çıkarması, bu piyasaya olan güveni sarstı. Strategy ile birlikte diğer hazine şirketlerinin yeni satış yapmasından korkuluyor.

ŞİMDE DE MADENCİLER…

Bir önemli gelişme de Bitcoin madencileri cephesinde yaşanıyor. 2024 yılında gerçekleşen büyük yarılanmanın (halving) ardından madencilerin ödülleri azalmaya başladı. Daha yüksek yatırıma karşılık daha az Bitcoin kazanan madenciler de satışa geçti.

ABD’li Mara Holdings sadece bu yıl 1,1 milyar dolar değerinde Bitcoin sattı. Son olarak yine bir başka ABD’li madenci Riot Platforms da dün 500 adet BTC’yi sıcak cüzdanlara taşıdı. Riot da bir süredir Bitcoin satarken; şirket, elindeki BTC’leri nakde çevirerek yapay zekâ veri merkezi alanına yatırım yapmaya başladı.

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FAİZ BASKISI DA ETKİLİ

Bu arada kripto piyasalar da altın ve diğer kıymetli metaller gibi yüksek enflasyon ve yüksek faiz baskısını yaşıyor. FED’den faiz artışı beklentileri riskli varlıklardan kaçışı tetiklerken, kriptolar da güçlü dolar ve yükselen ABD tahvil getirileri karşısında olumsuz etkileniyor.

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