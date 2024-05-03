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THY'ye kabin memuru alınacak! İşte şartlar

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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THY&#039;ye kabin memuru alınacak! İşte şartlar

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'nin önde gelen havacılık devi THY, kabin memuru alımı yapacak. Adayların en az lise mezunu olması istenirken, 1 Ocak 1982 ile 31 Aralık 2004 arasında doğan adaylar başvuru yapabilecek.

Türk Hava Yolları (THY) büyüme hedefleri doğrultusunda kabin memuru alımı için ilan açtı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, kabin memuru adayları için açılan "Take-Off Kabin" ilanı kapsamında en az lise mezunu, 1 Ocak 1982 ile 31 Aralık 2004 arasında doğanlar başvuru yapabilecek.

2 AYLIK EĞİTİM 

Değerlendirme süreçlerinde başarılı olanlar, kabin memuru adayı ünvanıyla işe başlatılarak İstanbul-Florya'daki THY Uçuş Akademisi'nde 2 aylık eğitime katılacak.

ONLINE BAŞVURU

Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, kabin memuru olarak uçuş görevine başlayacak.

"Take-Off Kabin" ilanı ve diğer açık pozisyonlara THY'nin "kariyer.thy.com" internet adresinden başvurular gerçekleştirilebilecek.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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