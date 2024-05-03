THY'ye kabin memuru alınacak! İşte şartlar

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Anadolu Ajansı 3 Mayıs 2024 14:15 - Güncelleme: 3 Mayıs 2024 14:16 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Anadolu Ajansı

Türkiye'nin önde gelen havacılık devi THY, kabin memuru alımı yapacak. Adayların en az lise mezunu olması istenirken, 1 Ocak 1982 ile 31 Aralık 2004 arasında doğan adaylar başvuru yapabilecek.