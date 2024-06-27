Yabancılar, borsaya küstü! İşte para çıkışı olan hisseler!

Borsada son dakika! BİST100 son kapanışını 10.486’dan gerçekleştirdi. Bu hafta değer kaybı %2,65’e ulaştı. Son dönemde yabancı satışları atıyor. 14 Haziran ve öncesindeki 5 haftada 1,78 milyar dolarlık yabancı çıkışı gerçekleşti. Bu hafta da Sabancı Holding, TÜPRAŞ, Akbank, İş Bankası, Halkbank, Ford Otosan, BİM Mağazacılık, Türk Telekom, Aselsan gibi büyük hisselerde para çıkışları dikkat çekiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi dünkü işlemlerde %1,81 değer kaybederek 10.486 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Böylece endeks haftanın ilk 3 işlem gününde de düşerek, toplamda %2,65 geriledi.

Endeks, geçen ay gördüğü 11.088 zirvesinin %5,40 gerisinde bulunurken, bundan sonraki süreçte kısa vadede 10.400 – 10.250 seviyelerinin destek olarak izleneceği belirtiliyor.

EN FAZLA YÜKSELEN HİSSELER

Dünkü işlemlerde BİST100 endeksi kapsamında AKFYE, MAVI, TABGD ve ISMEN %6,59-%2,25 arası primle en fazla yükselen hisseler arasında yer aldı. ASTOR, CWENE, BIOEN, KONTR ve YEOTK ise %7,71-%5,20 arası değer kaybıyla birlikte en fazla düşen hisseler oldu.

PARA ÇIKIŞI OLAN HİSSELER

Borsanın değer kaybettiği bu haftanın ilk 3 işlem gününde; BİST50 endeksine dahil olan Sabancı Holding, TÜPRAŞ, Akbank, İş Bankası, Halkbank, Ford Otosan, BİM Mağazacılık, Türk Telekom, Aselsan gibi hisseler de en fazla para çıkışının yaşandığı şirketler olarak öne çıktı.

YABANCILAR SATMAYA DEVAM EDİYOR

TCMB tarafından açıklanan son verilere göre yabancı yatırımcılar 14 Haziran ile biten haftada 439,2 milyon dolarlık hisse senedi satışı gerçekleştirdi. Böylece yabancılar son 5 haftanın tamamında borsada satış tarafında yer aldı ve bu süreçte 1 milyar 772 milyon dolarlık çıkış gerçekleştirdiler.

Borsada yabancı ilgisindeki düşüşün, endeksin döviz bazında son 9 yılın kritik direnç bölgesi olan 311-325 dolar bandında gerçekleşmesi dikkatlerden kaçmadı.

BORSADA BEKLENTİ VE HEDEF

Analistler; sıkı para politikasıyla birlikte dezenflasyonist süreç tesis edilirken, bunun şirket bilançolarına olumsuz yansımaya başladığını ve kârlılıklarda da gerileme yaşandığını ifade ediyor. Bununla birlikte gri listeden çıkış ve not artışı gibi beklentilerin masada olduğunu belirten analistler, “TÜFE’de belirgin düşüş ve ardından faizlerde gerileme ile birlikte borsada daha belirgin yükseliş görülebilir. Geri çekilmeler orta-uzun vadede alım fırsatı olmakla birlikte, endeks için yıl sonunda 400 dolara varabilecek yükseliş potansiyeli devam ediyor” görüşünü dile getiriyor.