Yabancılar için borsa pahalı mı? 2,2 milyar dolarlık satışın perde arkası

Borsada son dakika! BİST100 endeksinde son 2 işlem gününde duraklama işaretleri alınıyor. Son 7 haftada 2,2 milyar dolarlık satış yapan yabancı yatırımcıların; endeksin, döviz bazında 330 doları aşmasının ardından ilgisinin yine azaldığı görülüyor. Analistler; dövizdeki stabil seyir sebebiyle, yabancılar için borasının pahalı göründüğü uyarısında bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi haftanın ilk işlem gününde %0,11 gibi sınırlı bir prim yaparak 10.864’ten kapanış gerçekleştirdi. Endeksin son iki işlem gününde 10.950 direncine takıldığı dikkatlerden kaçmazken, aşağıda da 10.800’ün üzerinde tutunma eğilimi öne çıkıyor.

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EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

8 Temmuz 2024 BİST100 endeksi kapsamındaki şirketlere bakıldığında; KLSER, AGROT, BOBET, ASELS ve MGROS %10-%3,54 arası primle en fazla yükselen hisseler arasında yer aldı. ISCTR, SAHOL ve AKBNK en fazla para girişi yaşanan hisseler olurken; TUPRS, EREGL ve SISE’den para çıkışı yaşandı.

YABANCILAR YÜKLÜ SATTI

Son dönemde yabancı yatırımcıların borsadaki satışları dikkat çekiyor. Geride kalan 7 haftalık süreçte yaklaşık 2,2 milyar dolarlık hisse satışı gerçekleştiren yabancı yatırımcılar, tahvil tarafına gösterdikleri yüksek ilgiyi borsaya göstermedi. Hisse senetlerinde net bir ayrışma dikkat çekerken; Bankacılık, Sigorta, Holdingler, Gıda Perakende ve İletişim haricindeki sektörlerde daha zayıf performans öne çıktı.

YABANCI İÇİN BORSA PAHALI MI?

Analistler, endeksin döviz bazında yaklaşık 330 dolar seviyesinde bulunduğunu belirterek, “Aslında bu seviyeler yabancı için bir miktar pahalı görünüyor. BİST100 geçmişte en iyi dönemlerinde 500 doları görmüştü. Ancak o zamanki dinamikler bugünden çok daha farklıydı” şeklinde konuşuyor.

YERLİLER İÇİN FAİZ ENGEL

Döviz kurlarındaki stabil görünümün de yabancıların alım iştahını düşürdüğünü ifade eden analistler; “Yerli yatırımcı için ise faiz oranları yüksek. Bu, taşıma maliyeti ve kredili işlem maliyeti anlamında dezavantaj sağlıyor. Yüksek mevduat getirisi de borsanın alternatifi olmaya devam ediyor” ifadelerini dile getiriyor.