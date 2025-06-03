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Haberler > Ekonomi > Yumurtaya sıkı denetim! Bakanlık harekete geçti, 84 bin numune incelendi

Yumurtaya sıkı denetim! Bakanlık harekete geçti, 84 bin numune incelendi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yumurtaya sıkı denetim! Bakanlık harekete geçti, 84 bin numune incelendi
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kuş gribi ve salmonella riskine karşı 9 ilde 14 yumurta üretim tesisi sıkı şekilde denetleniyor. Şu ana kadar insan sağlığını tehdit edecek bir bakteri tespit edilmedi.

HABER MERKEZİ ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yumurtaya yönelik denetimlerde insan sağlığı açısından önem arz eden baskın serotip (virüs veya bakteri) tespit edilmediğini kaydetti. Bakan Yumaklı, Türkiye’de 9 ilde toplam 14 adet yumurta ürünleri işleme tesisi bulunduğunu belirterek, bunlara yönelik denetim sıklığının, işletmenin ürettiği veya tüketime sunduğu ürün riski ve işletmenin teknik ve hijyenik şartlarından kaynaklanan risk ile orantılı olduğunu söyledi. Yumaklı, uygunsuzluk tespit edilen işletmelerin denetim sıklığının artırıldığına dikkat çekerek, 2024 yılında 84 bin 273 numunenin Ulusal Salmonella Kontrol Programı (USKP) kapsamında analiz edildiğini, bu analizlerde salmonella sonuçlarının yüzde 1’in altında olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Yumaklı, resmi kontrol numunelerinde sürdürülen serotiplendirme sonuçlarına göre insan sağlığı için önem arz eden baskın bir bakteri veya virüs tespit edilmediğini de ifade etti. 

Yumurtaya sıkı denetim! Bakanlık harekete geçti, 84 bin numune incelendi - 1. Resim

Yumaklı, et ve et ürünleri konusunda faaliyet gösteren üretim yerlerine yönelik asgari teknik ve hijyenik açıdan da 12 bin 441 adet resmî kontrol gerçekleştirildiğini, mevzuata aykırılık tespit edilen durumlarda gerekli yaptırımlar uygulandığını hatırlattı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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