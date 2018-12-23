Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüştü. Sosyal medya hesabı twitterdan açıklama yapan Trump, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi yaptım' ifadelerini kullandı. Trump, uzun ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.