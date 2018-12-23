Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüştü. Sosyal medya hesabı twitterdan açıklama yapan Trump, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi yaptım' ifadelerini kullandı. Trump, uzun ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüştü
23.12.2018 - 20:04 | Son Güncelleme: 23.12.2018 - 20:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüştü.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Donald Trump,
594881 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/594881.aspx
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