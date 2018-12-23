Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüştü. Sosyal medya hesabı twitterdan açıklama yapan Trump, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi yaptım' ifadelerini kullandı. Trump, uzun ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.