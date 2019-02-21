Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seçimleri kazanmak için yola çıktıklarını kaydeden Karamollaoğlu, şunları kaydetti: Geçmişte bizim partimizde olmuş, ayrılmış yeni bir yola girmiş olanlar eğer bu politikalardan dönerlerse biz buna etkin pişmanlık kuralı diyoruz. Bu etkin pişmanlık kuralına uygun bir karardır.” İdris Naim Şahin daha önce İYİ Parti’den yine Ordu adayı olmak istemiş, gelen tepkiler üzerine bu gerçekleşmemişti.