Seçimleri kazanmak için yola çıktıklarını kaydeden Karamollaoğlu, şunları kaydetti: Geçmişte bizim partimizde olmuş, ayrılmış yeni bir yola girmiş olanlar eğer bu politikalardan dönerlerse biz buna etkin pişmanlık kuralı diyoruz. Bu etkin pişmanlık kuralına uygun bir karardır.” İdris Naim Şahin daha önce İYİ Parti’den yine Ordu adayı olmak istemiş, gelen tepkiler üzerine bu gerçekleşmemişti.
SP'den 'İdris Naim Şahin' açıklaması
21.02.2019 - 07:04 | Son Güncelleme: 21.02.2019 - 07:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığına eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’i aday göstermesine dair “Seçilme şansı çok yüksek olduğu için kendisini aday olarak gösterdik” dedi.
Etiketler : Temel Karamollaoğlu,İdris Naim Şahin,
606012 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/606012.aspx
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