Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay İSTANBUL

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 31 Mart seçimleri için yeniden aday... Geride bıraktığımız süreçte Üsküdar’a önemli hizmetlerde bulunan Türkmen’in yeni dönemde de büyük hedefleri var. Tekrardan seçilmesi hâlinde Hilmi Türkmen “Üsküdar’a 41 kere maşallah” dedirtecek, 5 yılda 41 proje hedefliyor. Yapılacak yeni eserlerini açıklayan

Türkmen özetle şunları söyledi:

Harem Otogarı’nın olduğu yere İstanbul’un en gözde Kültür, Sanat, Kongre Merkezi’ni ve fuar alanını yapıyoruz.

‘İmarı büyüttük, parselleri küçültüyoruz’ ismini verdiğimiz çalışmayla çok fazla hissedarı olan parselleri küçültüyor, dönüşüme uygun bir hâle getiriyoruz.

Üsküdar’a bir şehir müzesi kazandırıyoruz. Paşakapısı Cezaevi, Sanat Merkezi ve Şehir Müzesi olacak.

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi unutmuyor, adına yakışır güzellikte bir polis merkezini Bulgurlu Mahallemize inşa ediyoruz.

Küçüksu Mahallemizde tam 80 bin m2’lik bir alana Çocuk Köyü kuruyoruz.

Küplüce ve Beylerbeyi Mahallelerimizin bitiştiği yere Küplüce-Beylerbeyi Millet Bahçesi’ni yapıyoruz.

Üsküdar Meydanı ile belediye binamız arasına tarihî dokuya uygun bir tramvay hattı yapıyoruz.

Ferah ve Kısıklı Mahallelerimizin kesiştiği noktada yapımına başladığımız Prof. Dr. Raşit Küçük Gençlik ve Spor Merkezimizi 2019 yılında bitireceğiz.

Geçtiğimiz 5 yıl 10 yeni okul yaparak ikili eğitimi %46’dan %5’e düşürmüştük. Bu dönemde de tam 13 yeni okul yaparak eğitime verdiğimiz desteği daha da artıracağız.

Otopark sorununu çözmek bu dönem öncelikli konumuz. Güzeltepe Mahallemize büyük bir zeminaltı otoparkı kazandırıyor, üstüne de mahallemize yakışır güzellikte bir park yapıyoruz.

Harem Otogarı’nın yerine gözde Kültür, Sanat, Kongre Merkezi ve fuar alanı yapılacak. Altunizade’deki Validebağ Korusu da aslına uygun şekilde düzenleniyor.