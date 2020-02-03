Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İdlib şehitleri ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı’ndan bilgilendirmenin yapılmasının ardından şehit askerlerin isimleri, kimlikleri ve memleketleri ortaya çıktı.

UZMAN ÇAVUŞ SERKAN DEPREM'İN ACI HABERİ OSMANİYE'YE ULAŞTI

Suriye rejiminin açtığı ateş sonucu İdlib'te şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Serkan Deprem'in, Osmaniye'de yaşayan ailesine şehadet haberi verildi.

İl Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Bahçe Kaymakamı Müfit Gültekin, Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner ve sağlık ekipleriyle, Düziçi ilçesi İstiklal Mahallesi'nde bulunan babaevine gelerek, baba Cemal ve anne Yeter Deprem'e acı haberi verdi.

Şehidin babaevine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehit Serkan Deprem'in, izinli gelerek ailesini ziyaret ettiği, anne ve babasının yanında bir süre kalıp, 2 gün önce görev yerine döndüğü öğrenildi.

Evli ve 2 yaşında bir çocuk babası olan şehidin, Düziçi'nde yapılacak cenaze töreninin ardından toprağa verileceği bildirildi.

ONUR ŞÜKRÜ ÖZLER VE UĞUR KURT'UN ACI HABERİ GAZİANTEP'TEKİ AİLELERİNE ULAŞTI

Askeri yetkililer, Onur Şükrü Özler'in (24) merkez Şehitkamil ilçesi Gaziler Mahallesi'ndeki evine giderek, şehit annesi Canan Abo'ya acı haberi verdi. Şehit annesi Canan Abo ile yakınları gözyaşı döktü. Şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehit Uğur Kurt'un (25) merkez Şahinbey ilçesi Mimarsinan Mahallesi'ndeki acı haberi alan yakınları gözyaşı döktü. Baba Abdurrahman Kurt ile anne Döndü Kurt'u, askeri yetkililer ve yakınları teselli etti.

Şehit Uğur Kurt'un evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Şehit evlerinin bulunduğu sokaklara Türk bayrakları asıldı.

AFYONKARAHİSAR ŞEHİDİ GÖKHAN ORHAN

İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan yoğun topçu atışı neticesinde şehit olan 6 askerden Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Orhan’ın Afyonkarahisarlı olduğu öğrenildi.

İdlib’te 6 askerin şehit olduğu, 7 askerin de yaralandığı saldırının ardından kimlikler belli oldu. Şehit olan 6 askerden Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Orhan’ın Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi Kusura köyü nüfusuna kayıtlı olduğu bildirildi. Şehidin Sandıklı ilçesindeki Ece mahallesinde ikamet eden ailesine acı haber İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve askeri erkan tarafından bildirildi. Acı haberi alan ve fenalık geçiren şehit annesi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HALİL DEMİR'İN TUZLA'DAKİ AİLE EVİNE ŞEHADET HABERİ ULAŞTI

İdlib’de rejim güçlerinin saldırısında şehit olan uzman çavuş Halil Demir’in Tuzla’daki aile evine şehadet haberi ulaştı. Şehidin acılı ağabeyi Mücahit Demir, “Bizim arkadaşa ‘Suriye tarafına geçiyorum’ demiş. Bize söylemezdi böyle şeyleri” dedi.

İdlib’de rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda şehit olan uzman çavuş Halil Demir’in şehadet haberi, Tuzla’daki aile evine ulaştı. Eve gelen askeri personel, şehidin ağabeyi Mücahit Demir’e şehadet haberini verdi. Acılı ağabeyi, akrabaları ve mahalle sakinleri teselli etmeye çalışırken, evin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı.

Kardeşinin şehadet haberini almasıyla ilgili konuşan acılı ağabey Mücahit Demir, “Sabah aldım haberi. Akşam bizim arkadaşa söylemiş, ‘Suriye tarafına geçiyorum’ demiş. Bize söylemezdi böyle şeyleri. Sabah komutanlar, sağlık ekipleri geldi. Haber verdiler. En son bir hafta oldu görüşeli. Annem babamla konuşuyorlardı her akşam” dedi.

Öte yandan, şu sıralar Sakarya’da bulunan anne ve babanın, oğullarının şehadet haberini alır almaz İstanbul’a doğru yola çıktıkları öğrenildi. Ayrıca şehit ateşinin düştüğü eve Tuzla Belediyesi tarafından mobil destek aracı gönderildi.