Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Mahalli idareler seçimlerinin birinci yılını geride bıraktık. Her birinizi seçimlerde gösterdiğiniz gayret ve başarı için bir kez daha tebrik ediyorum. Şehirlerinize yaptığınız hizmetler için ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. AK Parti belediyelerde gösterdiği emsalsiz başarılarıyla Türkiye'nin yönetimini üstlenmiş bir partidir. Özellikle içinden geçtiğimiz Covid-19 hastalığı döneminde belediyelerimize çok daha büyük görevler düşüyor. Yerel yönetimler başkanlığımız sizlere gereken bilgilendirmeleri yapmıştı. Kamu hizmet binaları, toplu ulaşım araçları, pazar yerleri, çöp toplama alanlarının dezenfeksiyonunu aksatmadan yapmalıyız.

VATANDAŞIMIZI ASLA YALNIZ BIRAKMAMALISINIZ

Cadde ve sokakların rutin temizliğinde daha fazla hassasiyet göstermiliyiz. Maske, eldiven, tutum gibi temizlik malzemelerinin dağıtımını yaygın bir şekilde sürdürmeliyiz. Halkı bilgilendirmeye yönelik kurallara uymaya davet eden her türlü faaliyet kesintisiz devam ettirilmelidir. Yaşlılarımız ve öğrencilerimiz başta olmak üzere evlerinden çıkmamalarını istediğimiz vatandaşlarımızın alışveriş, internet, kitap gibi ihtiyaçlarının teminine yardımcı olmalıyız. İşsiz kaldığı, yetersiz gelire sahip olduğu için geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız. Bu konuda valilikle, kaymakamlıkla işbirliği halinde olmalısınız.

Vatandaşlarımızla doğrudan yüzyüze iletişim içinde olan belediye personelinin maske, tulum, eldiven gibi malzemelerde en küçük eksiklik eksiklik yaşanmamalıdır.

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