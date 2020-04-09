Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri doğrultusunda 65 ve üzeri vatandaşlara ücretsiz kolonya ve maske dağıtımına başlandı. İçerisinde kolonya ve 5 maskeyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajının bulunduğu hediye paketleri, pilot bölge olarak belirlenen İstanbul’daki 1 milyon 150 bin kişiye ulaştırılacak. İlgili tüm sektör temsilcilerinin sorumluluk anlayışıyla katkı verdiği çalışma kapsamında kolonya yapımında gerekli olan ham madde, Konya Şeker, Türk Şeker ve Mey firmalarından temin edildi. Kolonya üreticileri EVYAP, Eyüp Sabri Tuncer, PE RE JA, Eczacıbaşı, Marmara, Rebul, Deva ve Eser firmaları da hiçbir maddi beklenti olmaksızın tüm kapasitelerini kampanyaya ayırdı. Maskelerin temini Türk İhracatçılar Meclisi, İstanbul Ticaret Odası, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği, LC Waikiki ve Çalık Holding tarafından gerçekleştirilirken, kolonya ve maskelerin paketlenmesinden, Türkiye’nin 81 iline ulaşmasına kadar tüm lojistik faaliyetleri ise Amazon Türkiye üstlendi.



EVLERİNİZDE KALIN

Ücretsiz dağıtım için hazırlanan hijyen kitlerinin bulunduğu pakette, Erdoğan’ın vatandaşlara hitaben yazdığı mektup da yer aldı. Erdoğan mektubunda, küresel salgın hâline gelen koronavirüse karşı ülkece millî bir mücadele içerisinde olduklarını, devlet olarak gerekli tüm tedbirlerin alındığını ve milletin sağlığını tehdit eden bu salgına karşı bütün imkânların seferber edildiğini belirterek, şunları dile getirdi:

Türkiye, son 18 yılda temel hizmet alanlarında yaşadığı değişim ve dönüşüm sayesinde koronavirüs salgınına en hazırlıklı ülkelerden biridir. Bugün, dünyanın en güçlü genel sağlık sigorta sistemini hayata geçirmiş, en modern hastanelerini inşa etmiş, dünyanın örnek aldığı bir Türkiye var. İlgili birimlerimiz tam bir seferberlik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor.



Alınan tedbirlerin yanında en büyük görevin vatandaşlara düştüğünün altını çizen Erdoğan “Sizlerden ricam bu salgın tehdidi ortadan kalkana kadar evlerinizde kalmanız, kesinlikle dışarıya çıkmamanızdır” dedi.



MÜSTERİH OLUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte, yüksek risk grubunda bulunan ve ihtiyaçlarını karşılayacak bir yakını da bulunmayan vatandaşları hiçbir şekilde mağdur etmeyeceklerini bildirdi. 112, 155 ve 156 telefon numaraları arandığı takdirde, vali ve kaymakamlar başkanlığında kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu’nun tüm ihtiyaçları karşılamak üzere hazır olduğunun altını çizen Erdoğan, mektubunda şu ifadelere yer verdi: Tüm bu tedbirlerin yanında, Bilim Kurulunun da önerileriyle sizlere koruyucu maske ve kolonya hediye ediyoruz. Müsterih olunuz hiçbir virüs, hiçbir salgın Türkiye’den güçlü değildir. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışına sahip bir medeniyetin mirasçıları olarak bizim önceliğimiz her bir vatandaşımızın sağlığıdır. Her badirede olduğu gibi bu sıkıntılı süreçten de birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirerek çıkacağımızdan şüphem yoktur.