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Vezneciler davasında karar çıktı!
13.07.2020 - 20:48 | Son Güncelleme: 13.07.2020 - 20:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Vezneciler'de çevik kuvvet polisini taşıyan araçlara düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin 22 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İki sanığı 13 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 893 yıl, bir sanığı ise 12 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 893 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, diğer sanıkları benzer suçlardan çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırdı.
Etiketler : Vezneciler,saldırı,polis,
717809 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/717809.aspx
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